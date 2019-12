Flinke omzetstijging KPMG Nederland, investeringen drukken winst

De omzet en overige inkomsten van accountants- en adviesorganisatie KPMG Nederland zijn in het afgelopen boekjaar met 9,3% gestegen tot EUR 530 miljoen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het kantoor woensdag heeft gepubliceerd.

De winst voor belasting steeg met 2,7% tot EUR 64,1 miljoen. De winstgroei bleef achter als gevolg van hogere investeringen in opleidingen en technologie, die bedoeld zijn als kwaliteitsverbetering. De omzet van Assurance groeide met 7,5% tot EUR 295 miljoen en de omzet van Advisory nam met 11,8% toe tot EUR 214 miljoen. Daarbij gaat het zoals altijd bij KPMG over het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 september.

Big Four

Van de Big Four is KPMG in Nederland de sterkste groeier. De omzet van Deloitte groeide in het vergelijkbare boekjaar met 8%, EY en PwC zagen hun inkomsten respectievelijk 5% en 6,7% stijgen.

Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG Nederland: “Ik ben tevreden met de groei die wij het afgelopen boekjaar hebben behaald. Maar nog belangrijker is het toenemende vertrouwen dat onze Audit-opdrachtgevers en -klanten hebben in onze expertise. Dit zien wij onder andere terug in de aanhoudend hoge klanttevredenheid.”

Kwaliteitsverbetering audit

De focus op kwaliteitsverbetering in de Audit vertaalde zich het afgelopen jaar in betere resultaten van interne inspecties (75% voldoende tegenover 68% in boekjaar 2018), meldt KPMG. Toch ziet het kantoor ook ruimte voor verbetering. “Hoewel wij blij zijn met deze stap voorwaarts, dagen wij onszelf tegelijkertijd uit om verder te verbeteren”, aldus Hottenhuis. “Wanneer wij fouten ontdekken, blijven wij zoeken naar de onderliggende oorzaken en zetten wij deze om in duurzame lessen. Daar ligt onze focus: wij hebben in het afgelopen jaar 12% meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze mensen en wij implementeren een nieuw digitaal auditplatform waarmee wij de kwaliteit verder verbeteren.”

Het volledige jaarverslag is HIER te vinden (pdf).

Bron: KPMG/FD