Snel vertrek Natasja Baroch bij BDO na verschil van inzicht

Natasja Baroch heeft vanwege ‘een verschil van inzicht over de implementatie van de strategie’ per 11 december afscheid genomen als Chief Financial Officer (CFO), Chief Operations Officer (COO) en lid van de raad van bestuur van BDO, meldt het accountantskantoor. Een opvallende stap, aangezien Baroch de functies pas sinds 16 mei van dit jaar bekleedde.

Verschil van inzicht

‘De afgelopen periode zijn binnen de organisatie gesprekken gevoerd over de snelle ontwikkelingen binnen de branche, de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor BDO en de strategie van BDO’, meldt het accountantskantoor in een verklaring. ‘In de loop van de gesprekken hebben we samen geconcludeerd dat er een verschil van inzicht bestaat over de implementatie van de strategie. In goed overleg hebben wij daarom afgesproken afscheid van elkaar te nemen. Wij wensen Natasja veel succes toe in haar verdere carrière.’ BDO-woordvoerder Jolanda van Dijk geeft desgevraagd aan dat BDO geen verdere mededelingen doet over de kwestie.

Natasja Baroch

Registeraccountant Natasja Baroch werd tijdens een aandeelhoudersvergadering van BDO op 28 januari van dit jaar per 16 mei benoemd tot CFO/COO en lid van de raad van bestuur. Daarvoor was ze vijf jaar werkzaam als lid Raad van Bestuur bij zorginstelling Zuidwester. Eerder was Baroch werkzaam als (interim) manager op het gebied van bedrijfsvoering in de zorg, bij Alliance Apotheken en als accountant/consultant bij Deloitte en KPMG.

Liefde bekoelde snel

‘Wij zijn buitengewoon verheugd en trots dat wij Natasja Baroch als nieuwe CFO/COO kunnen voorstellen’, liet voorzitter van de raad van bestuur Dick den Braber in mei van dit jaar nog weten. Die liefde bekoelde dus snel. De raad van commissarissen van BDO zal een selectieprocedure opstarten voor een nieuwe CFO/COO, meldt het accountantskantoor.