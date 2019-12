Staatssecretaris Snel treedt af om toeslagenaffaire

Staatssecretaris Menno Snel treedt af vanwege de toeslagenaffaire. Dat meldde de D66-bewindsman woensdagmiddag in de Tweede Kamer.

Snel neemt met zijn aftreden verantwoordelijkheid voor het feit dat ‘duizenden ouders veel te lang als fraudeur’ zijn behandeld door de Belastingdienst. ‘Als uw Kamer twijfelt of ik wel een deel van de oplossing ben, is het moment gekomen om af te treden’, meldde de staatssecretaris.

Snel moest zich woensdag in de Kamer opnieuw verantwoorden over de toeslagenaffaire. Van een debat kwam het echter niet, aangezien hij bij de aanvang daarvan het woord nam en zijn aftreden aankondigde.

Reactie Rutte

‘Het aftreden van Menno Snel is ongelooflijk jammer’, reageert premier Rutte op Twitter. ‘Niemand twijfelde aan zijn enorme inzet om tot een oplossing te komen. We verliezen een zeer betrokken en deskundige collega en dat is buitengewoon spijtig. […] De problemen met de toeslagen hebben een grote impact op de betrokken mensen. Het kabinet voelt onverminderd de plicht om op korte termijn te komen tot een oplossing die recht doet aan iedereen die getroffen is door de toeslagenproblematiek.’

Menselijke maat

Vorige week sprak Snel nog op de Dag van de mkb-accountant van Novaa. De staatssecretaris liet zich toen ook uit over de kwestie en gaf zijn visie op een aantal fiscale onderwerpen. Over de toeslagenaffaire meldde hij onder anderen dat het wat hem betreft tijd is voor meer menselijke maat: ‘Daarom moet veel meer capaciteit naar de uitvoerders, naar de menselijke maat. Mensen hebben nergens meer een aanspreekpunt bij de overheid. Als het gaat om het vertrouwen in de overheid, daar heb ik niet 1,2,3 een oplossing voor. Maar we moeten er mee aan de slag, daar ben ik het hartgrondig mee eens.’

