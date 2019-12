Kennisdoc | Van ruziënde maten tot vechtende families: tien spraakmakende zaken uit 2019

Of het nu oordelen zijn van de Rechtbank, het Hof, de Hoge Raad of de Accountantskamer: uitspraken worden goed gelezen op Accountancy Vanmorgen. Omdat een gewaarschuwd mens voor twee telt, hierbij de meest spraakmakende én ook meestgelezen zaken uit 2019 op een presenteerblaadje. Om nog eens rustig door te lezen, of te delen met collega’s.

Van boze maten tot familievetes, van pluimvee tot paarden, van post doorsturen tot collega’s meenemen: in de diverse rechtszalen passeerden in 2019 uiteenlopende geschillen de revue. De gebundelde uitspraken zijn hier te downloaden.