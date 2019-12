PERSONALIA: Harold Hees nieuwe partner Koenen en Co

Per 1 januari 2020 treedt Harold Hees als partner toe bij het Limburgse accountantskantoor Koenen en Co, dat vestigingen heeft in Maastricht, Roermond en Venlo. In de afgelopen jaren heeft Harold zich voorbereid als partner bij Koenen en Co, meldt het kantoor. Na de toetreding op 1 januari 2020 beschikt Koenen en Co over 11 partners.

Hees studeerde in 2003 af aan de HEAO, waarna hij direct bij Koenen en Co aan de slag ging als assistent-accountant. Hij rondde vervolgens de opleiding voor registeraccountant succesvol af en sinds die tijd fungeert hij als sparringpartner voor ondernemers. Sinds 2010 vervult hij de rol van extern accountant binnen de controlepraktijk en treedt in 2019 ook toe tot het bestuur van deze controlepraktijk: Koenen en Co Audit & Assurance B.V.