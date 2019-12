WAB – Zeven nieuwe vragen en antwoorden voor salarisadministrateurs

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) blijft maar vragen oproepen bij salarisadministrateurs. Zeven nieuwe vragen en antwoorden over de WAB.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) blijft maar vragen oproepen bij salarisadministrateurs. Zeven nieuwe vragen en antwoorden over de WAB. De redactie van Forum Salaris heeft weer antwoord gegeven op een aantal recente WAB-vragen die bij salarisadministrateurs leven.

1 WAB en premiedifferentiatie contract onbepaalde tijd

Als een werknemer een contract heeft voor 20 uur onbepaalde tijd en daarnaast in 2020 nog een ophoging van 4 uur per week voor een jaar, valt dan de hele arbeidsovereenkomst onder de lage WW-premie? Hoe zit het met een contract van 20 uur voor onbepaalde tijd en 8 uur voor bepaalde tijd totaal 28 uur in 2020? Geheel lage WW-premie of 8 uur hoge WW?

Bij een tijdelijke uitbreiding van het aantal contracturen is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Voor de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van 20 uur per week geldt de lage WW-premie.

Voor de tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 4 uur en 8 uur per week is de hoge WW-premie van toepassing.

2 Contracturen en onbetaald verlof

Als een werknemer met een contract voor 40 uur per week, 8 uur per week onbetaald verlof heeft, dan zijn de contracturen feitelijk 40 uur per week, maar worden de verloonde uren minder dan de contracturen. Moet je dit zo aangeven of moet je het aantal contracturen verlagen gedurende het onbetaald verlof?

Het aantal contracturen blijft hetzelfde als een werknemer ouderschapsverlof opneemt.

Voor de verloonde uren moet je nagaan hoeveel procent van het uurloon een werknemer ontvangt als hij uren ouderschapsverlof opneemt. Ontvangt hij niets, dan zijn de verloonde uren nul. Betaalt de werkgever de uren ouderschapsverlof gedeeltelijk door, dan moet je deze uren herrekenen naar volledig doorbetaalde uren. Dit lees je op pagina 109 in Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2019 op belastingdienst.nl.

Als de verloonde uren de contracturen met meer dan 30% overstijgen in het kalenderjaar, moet je herzien. Door de uren ouderschapsverlof worden de verloonde uren juist lager. Je hoeft niet te herzien.

3 Digitale handtekening

Een contract zonder elektronisch gecertificeerde handtekening is onvoldoende voor toepassing van de lage WW-premie. Moet je voor alle werknemers alsnog een addendum maken met een elektronisch gekwalificeerde handtekening?

Je kunt op verschillende manieren voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste:

op papier met handtekeningen waarmee je kunt vaststellen wat de inhoud is van de arbeidsovereenkomst en of de werknemer het aanbod van de werkgever heeft geaccepteerd.

digitaal met een elektronische handtekening.

door middel van een e-mail (al dan niet uit een hr-systeem) waaruit blijkt de werknemer per e-mail akkoord is gegaan met de overeenkomst.

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen drie maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie in 2020.

4 Jaarurenovereenkomst en WAB

Moet je voor een werknemer met een jaarurenovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) de hoge of de lage WW-premie toepassen?

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een jaarurennorm is de lage WW-premie van toepassing als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

Er is één vast aantal uren over maximaal een jaar overeengekomen. Het recht op loon is per loontijdvak hetzelfde.

5 WAB en werken op omzetbasis

Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierin staat dat hij ‘gemiddeld’ 24 uur per week werkt. Zijn loon wordt bepaald op basis van de omzet die hij per maand maakt. Is in 2020 de hoge of lage WW-premie van toepassing?

Bij een arbeidsovereenkomst met een gemiddeld aantal uren per week is sprake van een jaarurennorm. Je mag dan de lage WW-premie toepassen als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

Het gemiddeld aantal uren per week is berekend over een periode van een jaar Het recht op loon is per loontijdvak hetzelfde.

Een deel van de beloning kan dan afhankelijk worden gesteld van de omzet. Je moet de lage WW-premie herzien als je 30% meer uren verloont dan de overeengekomen uren.

Als de werknemer geen loon ontvangt als hij niet werkt, is sprake van een oproepovereenkomst en geldt de hoge WW-premie.

6 Gemiddeld of minimum aantal uren in contract

Een werkgever verloont per uur, maar in het contract voor onbepaalde tijd staat een gemiddeld of minimum aantal uren. Vallen deze contracten onder de lage premie zolang er niet meer dan 30% af wordt geweken van genoemde uren in contract?

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimum aantal uren per week is een oproepovereenkomst. Het contract bevat niet één vast aantal uren per week. De hoge WW-premie is van toepassing.

Jaarurennorm

Bij een arbeidsovereenkomst met een gemiddeld aantal uren per week is sprake van een jaarurennorm. Je mag dan de lage WW-premie toepassen als je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

Het gemiddeld aantal uren per week is berekend over een periode van een jaar Het recht op loon is per loontijdvak hetzelfde.

Je moet de lage WW-premie herzien als je 30% meer uren verloont dan de overeengekomen uren.

7 Hoge of lage WW-premie bij aanpassing uren

Wat zijn de gevolgen voor de WW-premie in verschillende situaties als in de loop van het jaar de contracturen aangepast worden?

Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor de duur van 28 uur, onbepaalde tijd per 1 januari 2020, dan mag de lage premie toch worden toegepast?

Voor een werknemer met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast overeengekomen arbeidsduur van 28 uur per week is inderdaad de lage WW-premie van toepassing

7.1 Maar wat gebeurt er als werknemer een addendum krijgt om per 1 februari 2020 voor 38 uur per week te werken voor onbepaalde duur?

Wordt de overeengekomen arbeidsduur via een addendum met ingang van februari van 28 uur naar 38 uur per week uitgebreid en geldt deze uitbreiding voor onbepaalde tijd? Dan blijft de lage WW-premie gelden. Er is geen sprake van overschrijding van de 30%-regel, dus ben je geen hoge WW-premie verschuldigd.

Het aantal contracturen voor de 30%-regel bereken je (bij een maandaangifte) als volgt:

januari: 13/3 * 28 = 121,33

rest van het jaar: 13/3 * 38 = 164,67 * 11 = 1.811,37.

De totaal overeengekomen arbeidsomvang in 2020 is 1.932,70.

7.2 Wat gebeurt er als werknemer tot de conclusie is gekomen dat dit teruggedraaid moet worden per 1 september 2020 naar 28 uur per week (dus niet met terugwerkende kracht tot 1 februari 2020)?

Wordt de overeengekomen arbeidsduur van 38 uur per week per 1 september weer aangepast naar 28 uur per week, en gelden deze nieuwe contracturen voor onbepaalde tijd? Dan blijft ook na deze aanpassing de lage WW-premie gelden.

Het aantal contracturen voor de 30%-regel bereken je bij een maandaangifte als volgt:

januari: 13/3 * 28 = 121,33

februari tot en met augustus: 13/3 * 38 = 164,67 * 7 = 1.152,67.

september tot en met december: 13/3 * 28 = 121,33 * 4 = 485,32.

De totaal overeengekomen arbeidsomvang in 2020 is 1.759,32.

7.3 Wat gebeurt er als iemand tijdelijk van 28 uur naar 38 uur gaat, in verband met bijvoorbeeld zwangerschapsverlof van andere collega? Indien werkneemster terug komt werken na haar zwangerschapsverlof, gaat de werknemer terug naar 28 uur per week.

Worden de contracturen tijdelijk uitgebreid van 28 naar 38 uur en wordt dit in een addendum opgenomen, dan geldt deze tijdelijke uitbreiding als een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Voor de schriftelijke arbeidsovereenkomst met 28 contracturen voor onbepaalde tijd geldt de lage WW-premie. Voor de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de hoge WW-premie van toepassing.

Om te beoordelen of je de lage WW-premie moet herzien tel je alle overeengekomen uren bij elkaar op.

Het aantal contracturen voor de 30%-regel bereken je als volgt:

13/3 * 28 = 121,33 * 12 = 1.455,96 (vaste uren).

Stel dat de tijdelijke uitbreiding geldt voor 4 maanden, dan zijn de contracturen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst: 13/3 * 10 = 43,33 * 4 = 173,33( tijdelijke uren). De totaal overeengekomen arbeidsduur is 1.629,29.

7.4 Wat gebeurt er als werkneemster niet terugkomt van zwangerschapsverlof en de te werken uren dan 32 uur per week wordt (< 30% meer t.o.v. oorspronkelijke arbeidsomvang (28 uur)?

Wordt het aantal contracturen naar 38 uur uitgebreid en geldt dit aantal contracturen voor onbepaalde tijd? Dan is vanaf dat moment ook op de uitbreiding van het aantal uren de lage WW-premie van toepassing. Dit moet je wel schriftelijk vastleggen.

Bron: Forum Salaris

