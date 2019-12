Meer investeringen in oktober

In oktober hebben bedrijven 5,6% meer geïnvesteerd in materiële vaste activa dan in oktober vorig jaar, meldt het CBS. Er is vooral meer geld gestoken in personenauto’s, machines en vliegtuigen.

De oktobercijfers zijn de meest recente investeringsgegevens die voorhanden zijn. Volgens het CBS valt voor de laatste twee maanden van het jaar ook een plus te verwachten: de condities voor de investeringen zijn in december gunstiger dan in oktober, maar ‘een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen’. De hogere jaar-op-jaargroei van de export en de grotere jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen maken dat de omstandigheden deze maand beter zijn dan in oktober.

De afgelopen twee jaar waren er maar drie maanden waarin de investeringen lager uitpakten dan een jaar eerder: dat waren september vorig jaar (-7%), december vorig jaar (-4,8%) en juni van dit jaar (-0,6%).