Terugblik MUIS op 2019: het einde van het jaar is nu écht in zicht

Terugblik MUIS Software in 2019

Voor ons staat 2019 in het teken van feest! In maart hebben we ctrl overgenomen en in november heeft King Business Software zich bij ons gevoegd. Door deze overnames zijn we gegroeid van iets meer dan 20 collega’s naar ruim 120 collega’s!

Om in het thema van collega’s bij MUIS Software te blijven:

Er zijn dit jaar twee collega’s die de magische grens van 50 jaar hebben behaald

Twee van onze supportcollega’s zijn al 20 jaar werkzaam bij ons

Onze CTO was dit jaar al 25 jaar in dienst

En in maart is er een MUIS baby geboren

En als klap op de vuurpijl bestaan wij sinds 1 december 35 jaar!

Een kleine duik in onze geschiedenis: Wij zijn in Haarlem gestart op 1 december 1984 met drie collega’s. Twee verkopers van hardware (tevens de oprichters) en één developer. In 1989 zijn we verhuisd naar Heemskerk aan de Rijksstraatweg. Hier waren we tot 2012 gevestigd en zijn we gegroeid van 8 tot 13 medewerkers. We groeiden dus letterlijk uit ons pand. Daarom zitten we nu alweer zeven jaar in Heemskerk langs de A9. Inmiddels werken er 29 collega’s bij MUIS Software. Het allereerste boekhoudprogramma dat wij ontwikkelde heette MUIS. Hierna kwamen de programma’s veldMUIS en abcMUIS. Later werd dit MUIS voor Windows. Hieruit komt onze huidige software iMUIS en iMUIS Online voort. Al deze leuke weetjes hebben wij, om ons jubileum te vieren, gedeeld van 1 t/m 24 december 2019 in onze MUIS 35 jaar Advent Kalender. Daarnaast kon je ook meespelen voor leuke kortingen, prijzen en een kijkje achter de scherm bij ons.

Wat is er nieuw bij MUIS Software?

Naast de collegiale festiviteiten en overnames stond 2019 voor ons ook in het teken van nieuwe lanceringen. Zoals nieuwe trainingen met de MUIS Academy, nieuwe koppelingen en een grote release met veel nieuwe functionaliteiten! We zetten ze even kort op een rijtje:

Trainingen

Zo vond eind 2018 de eerste maandelijkse iMUIS Online Starterstraining plaats. Speciaal voor nieuwe gebruikers om optimaal van start te gaan met iMUIS Online.

Dit jaar kwam daar de MUIS Academy bij: een maandelijkse iMUIS Online training voor gevorderden. Tijdens deze training ga je de diepte in om alle ins en outs van onze software te leren. De eerste cursisten hebben inmiddels al een MUIS Academy certificaat ontvangen!

Partners

Verder zijn er in 2019 28 nieuwe software partners bijgekomen. Zij hebben ieder een unieke koppeling ontwikkelt om te koppelen aan iMUIS Online. Er zijn koppelingen bijgekomen in o.a. de categorieën kassa, werkbonnen, scan & herken, CRM en creditmanagement. Benieuwd welke koppelingen wij allemaal hebben? Kijk hier.

Nieuwe release

Daarnaast hebben wij in november een grote release uitgebracht met heel veel nieuwe functionaliteiten! Deze functionaliteiten helpen een accountant om nog béter samen te werken met de klant en om administratieve processen nog verder te automatiseren.

Samenwerken met de klant

Nooit meer heen en weer moeten bellen of mailen met je klanten om de benodigde documenten uit te wisselen. Direct de juiste informatie terugvinden zonder metersdikke mappen of mailboxen door te hoeven te spitten. Dat kun je met het MUIS Connect samenwerkingsplatform! Met MUIS Connect werk je als accountant nog efficiënter samen met jouw klant. Je kunt volledig AVG-proof bestanden uitwisselen, veilig werken in de cloud en de gewenste klantinformatie gestructureerd uitvragen.

Verder automatiseren

Het accountancy landschap verandert en de klant proactief adviseren wordt steeds belangrijker. Hoe fijn is het als je daar ook daadwerkelijk tijd voor hebt? Met de lancering van onze functionaliteiten UBL Trainer, Administratiekwaliteit en Tijdlijn helpen wij jou hier mee.

Als het goed is ben je al bekend met UBL Cloud. Zo niet, kijk dan hier. Kortweg worden facturen met UBL Cloud automatisch omgezet naar een boekingsvoorstel. Het gebeurt alleen weleens dat een factuur niet voor 100% wordt herkend. Met UBL Trainer ‘leer’ je iMUIS Online waar bepaalde informatie op een factuur per leverancier kan worden gevonden. iMUIS Online onthoudt de locatie van bijvoorbeeld het factuurnummer, waardoor deze de volgende keer wel automatisch wordt verwerkt. Facturen die eenmaal langs de UBL Trainer zijn geweest hoeven niet meer langs de aanvulservice en staan direct als boekingsregel in je administratie.

Binnen het accountancy dashboard kun je met de kwaliteitsfactor direct zien hoe het staat met de (geautomatiseerde) kwaliteit van jouw administratie(s). Aan de hand van diverse criteria en wegingsfactoren worden meerdere cijfers bepaald. Deze vormen samen de kwaliteitsfactor. Vanuit het dashboard kun je filteren op administraties die slecht of juist goed presteren qua automatiseringsgraad. Zo kun je al jouw administraties actief sturen op een zo hoog mogelijke automatiseringsgraad. Lees hier hoe je de administratiekwaliteit in jouw dashboard kunt tonen.

Door koppelingen met externe pakketten en het automatiseren van administraties kun je het gevoel hebben dat je de controle verliest over hoe mutaties in de administratie zijn gekomen en welke weg deze hebben afgelegd. Daarom hebben wij een Tijdlijn toegevoegd in iMUIS Online. Hiermee wordt direct visueel zichtbaar welke route een bepaalde mutatie heeft afgelegd. Je ziet bijvoorbeeld informatie over op welk tijdstip de mutatie is binnen gekomen, uit welke applicatie deze afkomstig is, wanneer deze is verwerkt/aangemaand/gefiatteerd en betaald is. Daarnaast kun je ook doorklikken naar desbetreffende boekingen vanuit de Tijdlijn.

Spitsfactuur App

Als laatste grote release hebben wij de Spitsfactuur App gelanceerd! De gratis module Spitsfactuur is één van onze meest gebruikte modules en daarom hebben wij besloten dit ook aan te bieden in een app voor zowel iOS als Android! Hoe handig is dat! Hiermee kan je nu dus altijd en overal gratis factureren. Stel je stapt net de deur uit bij de klant, je pakt je telefoon en voordat je wegrijdt heb je de klant al een factuur gestuurd. En je boekhouding is direct bij!

Genoeg momenten in 2019 dus die wij met elkaar gevierd hebben! En 2020 starten wij ook gelijk weer goed want onze langst werkende collega bij MUIS Software is per 1 januari alweer 31 jaar bij ons in dienst!

Als jij 2019 voor jezelf onder de loep neemt, welke successen of juist mindere gebeurtenissen springen er dan uit? Waarmee verwacht jij 2020 goed van start te gaan?

Op naar 2020

Voor ons staat 2020 met name in het teken van samenwerken. Met de beide overnames hebben we niet alleen nieuwe collega’s gekregen, maar ook veel nieuwe mogelijkheden om onze software uit te breiden. Hoe kunnen de drie verschillende softwareprogramma’s elkaar versterken en aanvullen? Deze vraag staat centraal. Met het MUIS Connect samenwerkingsplatform hebben we hier al een eerste aanzet voor gegeven. En deze mogelijkheden gaan we in 2020 nog verder benutten.

Een nieuw jaar en de boekhouding

Iets waarmee jij in 2020 sowieso goed van start kan gaan is de boekhouding. Het laten aansluiten van het oude op het nieuwe boekjaar verloopt vrijwel automatisch, maar hier lees je waar je op kunt letten.

Benieuwd naar waar je, naast de jaaraansluiting, nog meer op kunt letten? Lees deze tips.