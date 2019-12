Deze berichten werden in 2019 het meest gelezen

Welke berichten werden in 2019 het vaakst aangeklikt? De redactie van Accountancy Vanmorgen zette de tien meest gelezen berichten van dit jaar op een rij. De uitkomst is verrassend, want het zijn lang niet altijd berichten over accountancy. Een topper over de werkkostenregeling blijft zelfs al sinds eind 2017 veel gelezen.

‘Kabinet bereid om pensioenleeftijd te bevriezen’

Het kabinet is bereid om de stijging van de AOW-leeftijd tijdelijk stop te zetten. Bovendien is aangeboden om mensen met zware beroepen ruimere mogelijkheden te geven om eerder te stoppen met werken. Dat is volgens betrokkenen de inzet van de gesprekken die het kabinet nu achter de schermen voert met vakbonden en werkgevers.

Kabinet wil box 3-heffing vanaf 2022 fors aanpassen

Ongeveer 1,35 miljoen mensen betalen straks geen belasting meer over hun spaargeld in box 3. Nu betalen nog 2,9 miljoen mensen deze belasting. Volgens voorlopige berekeningen wordt de eerste 440.000 euro voor mensen met alleen spaargeld belastingvrij. Bovendien gaan bijna een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen.

‘Pensioenakkoord nabij, AOW-leeftijd minder snel omhoog’

Het kabinet is bereid om de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen en de AOW-leeftijd daarna minder snel te laten stijgen. Ook komt er voor mensen met zware beroepen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.

Europese Commissie: grens BTW-vrijstelling flink omhoog

De ministers van Financiën van de EU hebben overeenstemming bereikt over aanpassingen in het Europese BTW-stelsel. Voor MKB-bedrijven wordt onder meer de grens voor vrijstelling van omzetbelasting in 2024 flink verhoogd naar € 85.000 voor bedrijven die alleen nationaal opereren. Verder gaan gegevens over online aankopen worden ingezet bij de bestrijding van fraude.

Principeakkoord pensioenen: AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen

Het kabinet, werkgevers en vakbonden zijn dinsdag tot overeenstemming gekomen over de pensioenen. Vakcentrale FNV gaat het principeakkoord dinsdagavond voorleggen aan de vertegenwoordigers van de leden. Als die instemmen presenteren de bonden, werkgevers en het kabinet woensdag het langverwachte pensioenakkoord, waarover negen jaar is onderhandeld.

Top 30 accountantskantoren: 29 x groei, 1 keer krimp

Breed gedragen groei. Dat is het eerste beeld dat in de nieuwe top 30 van accountantskantoren naar voren komt. Het gaat kantoren goed. Maar het is toch altijd verstandig om ook weer even terug te blikken naar het aantal overnames in de sector. Niet ieder kantoor groeit autonoom.

Werkgevers willen vasthouden aan ontslag op AOW-leeftijd

VNO-NCW ziet weinig in een VVD-voorstel om iets te veranderen aan het recht om werknemers te ontslaan op de AOW-leeftijd, meldt de werkgeversorganisatie in het FD. Tweede Kamerlid Roald van der Linde (VVD) wil werknemers het recht geven om langer door te werken en zo meer pensioen op te bouwen.

De werkkostenregeling (WKR): wat zijn precies de regels?

De werkkostenregeling (WKR). Het is al bijna drie jaar verplicht voor alle werkgevers – sinds 1 januari 2015 – maar het blijft een lastig onderwerp. Want welke vergoedingen en verstrekkingen zijn belast en welke onbelast? Wat doe je met personeelsfeestjes, cursussen, reiskosten, parkeerbonnen of een zakelijke lunch?

Het pensioenakkoord: de plannen op een rij & hoe nu verder?

Het kabinet heeft woensdagochtend na ruim negen jaar discussie samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over vernieuwing van het pensioenstelsel.

Advies aan kabinet: haal eigen woning uit box 1

De huidige eigenwoningregeling is onwerkbaar geworden. Dat stellen twee onderzoeksbureaus die in opdracht van het ministerie van Financiën de regels rondom woningfinanciering onder de loep hebben genomen. Afschaffen van de renteaftrek kan die complexiteit verminderen. Staatssecretaris Snel wil geen voorschot nemen op mogelijke wetswijzigingen: ‘Dat is aan een volgend kabinet’.