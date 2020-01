Minister onderzoekt nadere voorwaarden concurrentiebeding

Is het een idee om werknemers financieel te vergoeden bij het opnemen van een concurrentiebeding? Deze vraag beantwoordt minister Koolmees van Sociale Zaken. Naar aanleiding van de aangenomen motie over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken bij de begrotingsbehandeling SZW zal minister Koolmees onderzoek doen naar de wenselijkheid van het stellen van nadere voorwaarden aan het gebruik van het concurrentiebeding. Hierbij zal de bewindsman ook een verplichte vergoeding overwegen.

Bedrijfs- en dienstbelangen

De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft en waarom die een concurrentiebeding vereisen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever per geval moet motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen.

Krapte op arbeidsmarkt

In lagere rechtspraak is aangegeven dat krapte op de arbeidsmarkt geen onderdeel uitmaakt van het met een concurrentiebeding rechtens te beschermen belang van de werkgever.

Arbeidsmobiliteit beperkt?

Het concurrentiebeding beperkt het recht van de werknemer op vrijheid van arbeidskeuze. Het is mogelijk dat werknemers omwille van het concurrentiebeding in hun contract minder vaak beslissen om van baan te wisselen. Het is niet bekend in hoeverre werknemers in de praktijk ook daadwerkelijk deze afweging maken en de arbeidsmobiliteit wordt beperkt door het concurrentiebeding.

Onrechtmatige daad?

Zou het meenemen van klanten naar een nieuwe werkgever ook als onrechtmatige daad kunnen worden gezien, waardoor de huidige wetgeving de werkgever al bescherming biedt?

Bij het ontbreken van een relatie- of concurrentiebeding is de werknemer in principe na dienstverband vrij om dit te doen. Dit kan anders zijn als er al tijdens het dienstverband concurrerende activiteiten worden ontplooid.

Rechters hebben geoordeeld dat een werknemer een onrechtmatige daad tegen zijn werkgever begaat door het kopiëren van de database van kandidaten van een uitzendbureau en deze mee te nemen naar de nieuwe werkgever, of door bedrijfsgeheimen (prijsstellingen) mee te nemen naar de nieuwe werkgever. In zoverre beschermt de huidige wet werkgevers al tegen het onrechtmatig handelen van (ex-)werknemers.

Dat betekent overigens niet dat in alle gevallen waarbij klanten wisselen van bedrijf doordat een werknemer overgaat naar een andere werkgever, sprake is van een onrechtmatige daad.

In plaats van een concurrentiebeding kan een relatiebeding worden opgenomen. Een relatiebeding heeft minder vergaande gevolgen voor de werknemer, maar beschermt de werkgever wel tegen het meenemen van klanten. Een relatiebeding valt onder dezelfde wettelijke bescherming als het concurrentiebeding.

Beantwoorden Kamervragen over concurrentiebeding