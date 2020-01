Nieuwe versie nieuwsbrief Loonheffingen 2020 te downloaden

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is beschikbaar. 11 onderwerpen zijn toegevoegd, waaronder tarieven, percentages en bedragen per 2020. In de nieuwsbrief vind je informatie over de nieuwe regels sinds 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Toevoegingen

In de 2e uitgave zijn 11 onderwerpen toegevoegd:

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten Indexatie vrijwilligersregeling Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O-verklaring Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ) Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

Aanpassingen

Verder zijn een aantal onderwerpen aangepast:

Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) is de tekst aangevuld.

Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangevuld.

Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast.

Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans/onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast.

Overige bedragen voor 2020

Normbedrag voor Bedrag Percentage Zorgverzekeringswet:

-werkgeversheffing Zvw

– bijdrage Zvw

– zeevarenden (waaronder ook deelvissers) –

–

– 6,70%

5,45%

0,00% Ufo-premie – 0,68% Uniforme kinderopslag kinderopvang op basispremie WAO/WIA – 0,50% Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 46.000 – Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan € 559.000 – Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking met te betalen inkomstenbelasting van € 227 10,00% Studiekosten: onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten is maximaal € 0,19 per kilometer – Inkomensgrens loonheffing voor

30%-regeling

– loon werknemer met specifieke deskundigheid € 38.347 – – loon werknemers met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 29.149 –

Normbedragen

Normbedrag voor Bedrag Percentage Vrije vergoeding per kilometer

(gerichte vrijstelling) € 0,19 – Maaltijden (gerichte vrijstelling) € 3,35 – Huisvesting en inwoning (gerichte

vrijstelling) Normbedrag per dag € 5,60 – Verhuiskosten (gerichte vrijstelling) Maximale vrije vergoeding voor

overige verhuiskosten € 7.750,00 – Vrijwilligersregeling Normbedrag per jaar € 1.700,00 – Normbedrag per maand € 170,00 – Ziektekostenregelingen Voor vrije verstrekking is de waarde

maximaal € 27,00 – Percentage van het fiscaal loon voor de

berekening van de vrije ruimte Tot en met een jaarloon van

€ 400.000Over het meerdere 1,7% 1,2%

Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, versie 2

Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, versie 2 (pdf)