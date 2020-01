UBO-register blijft omstreden, maar berusting overheerst

Accountants en notarissen krijgen nog veel vragen over de procedure rond opname in het UBO-register, maar niet over hoe opname te voorkomen zou zijn. Dat constateert het FD in een rondgang langs betrokken professionals.

De invoering van het UBO-register is al lange tijd zeer omstreden, omdat opname in het register van mensen met een economisch belang groter dan 25% in een rechtspersoon hun privacy zou schenden. Vermogenden zijn bang dat de openbare gegevens gemakkelijk zijn te misbruiken door criminelen.

Onbegrip

De aanstaande invoering zorgt nog steeds voor veel onbegrip, zegt Maarten Buma van advocatenkantoor NautaDutilh. ‘Dat autoriteiten als de Belastingdienst en politie toegang tot de gegevens hebben, begrijpt iedereen. Maar waarom ook het publiek het UBO-register kan inzien, blijft een raadsel.’

Extra werk

Toch is er vrijwel geen ontsnappen mogelijk aan de nieuwe regelgeving. Bedrijven willen daarom nu vooral weten wat ze concreet moeten doen, merkt PwC-partner Niels Govers. Het is namelijk niet altijd duidelijk welke bewijsstukken moeten worden aangeleverd om te onderbouwen wie de UBO is. In sommige gevallen is ook niet duidelijk wie dat is, zoals wanneer niemand een belang van meer dan 25% heeft en als contractuele afspraken een rol spelen.

Invoering vertraagd

Het UBO-register zou eigenlijk uiterlijk deze week al worden ingevoerd. Dat werd vlak voor Kerst echter opnieuw uitgesteld. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer en die heeft besloten om eind januari een voorbereidend onderzoek te doen.

Bron: FD