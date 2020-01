Wet arbeid vreemdelingen wijzigt: versterkte positie werknemers

De Wet arbeid vreemdelingen wijzigt, met als doel om de positie van werknemers te versterken. Het wetsvoorstel staat op internetconsultatie.nl. De wet regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen zijn nadere regels hierover opgenomen.

Doelen van de regelgeving zijn: bescherming van de arbeidsmarkt, het voorkomen en bestrijden van illegale tewerkstelling en bescherming van de positie van de werknemer. Bij deze internetconsultatie liggen een aantal wijzigingen in de wet en het besluit voor.

De wijzigingen raken werkgevers en personen van buiten de EER die in Nederland werken of komen werken.

Verwachte effecten

Het meer flexibel en toekomstbestendig maken van de Wav en BuWav en het versterken van de positie van werknemers.

Twee maatregelen

Illegale tewerkstelling of oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden leidt ertoe dat andere werknemers of werkzoekenden aan de kant blijven. In lijn hiermee bevat deze herziening van de Wav twee maatregelen die de positie van de werknemer proberen te versterken: de werkgever moet het loon maandelijks, giraal betalen en de facultatieve afwijzingsgrond indien een werkgever geen economische activiteiten heeft.

De overige voorgestelde wijzigingen omvatten zowel procedurele aanpassingen als technische wijzigingen.

1 Werkgever zonder economische activiteiten

Om te voorkomen dat een werkgever een tewerkstellingsvergunning (twv) dan wel gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (gvva) kan verkrijgen terwijl geen sprake (meer) is van economische activiteiten, kan een vergunning worden geweigerd wanneer bij de werkgever geen sprake is van economische activiteit.

Aangenomen wordt dat geen sprake is van economische activiteit wanneer de werkgever niet bekend is bij de Belastingdienst, dan wel wanneer deze in staat van faillissement is.

Voor (startende) ondernemingen waarbij aannemelijk wordt gemaakt dat in de toekomst economische activiteiten zullen plaatsvinden wordt de mogelijkheid gecreëerd dat de twv/gvva wordt verleend onder voorschrift.

2 Periodieke girale betaling

Bij girale betaling bestaat grotere zekerheid dat de vreemdeling vrijelijk over zijn loon kan beschikken dan bij contante betaling. Ook kan het toezicht op naleving van de juiste beloning effectiever plaatsvinden. Dit is bij contante uitbetaling veel minder het geval waardoor contante loonuitbetaling zeer fraudegevoelig is.

Aangezien van belang is dat de vreemdeling kan rekenen op consistente uitbetaling van het overeengekomen loon wordt in de Wav toegevoegd dat de werkgever verplicht is het loon over een periode van ten hoogste een maand, bij te schrijven op een bankrekening, bestemd voor girale betaling, op naam van de vreemdeling. Verder is opgenomen dat het niet in acht nemen van de verplichting bij een eerder verleende vergunning geldt als een facultatieve weigeringsgrond. Een aanvraag van een werkgever die eerder het loon niet maandelijks heeft betaald kan daarom worden afgewezen.

De einddatum van de consultatie is 9 februari 2020.

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen