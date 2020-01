Wat merkt het MKB van de opsplitsing van de Belastingdienst?

De Belastingdienst wordt in drieën geknipt: de onderdelen Toeslagen en Douane worden losgemaakt van de organisatie. Wat betekent dat voor het MKB en diens adviseurs? Belastingadviseur Heleen Elbert voorziet een grote verandering, fiscalist Erik Tops van Fiscount denkt dat het nog wel even gaat duren. De NOB vindt met name het apart zetten van de douane verrassend.

Elbert is positief over de ingreep van Financiën: ‘Ik denk dat er een fundamentele verbetering gaat plaatsvinden. Douane is een compleet ander soort bedrijf en dat geldt ook voor Toeslagen: dat draait om uitkeren in plaats van incasseren. Als dingen niet werken, probeer je het een paar keer opnieuw en als dat niet werkt moet je wat anders proberen. Er zijn al een paar staatssecretarissen gevallen over de problematiek bij de Belastingdienst, dus het is goed dat er nu iets verandert.’

Vreemde eenden

De twee af te splitsen onderdelen vormen qua personeel maar een klein deel van de in totaal 30.000 mensen die bij de fiscus werken. Toch denkt Elbert dat het MKB wel verbetering gaat merken bij de kern van de Belastingdienst, die zich blijft focussen op belasting innen. ‘Er zijn nu drie verschillende organisaties. In feite raak je de twee vreemden eenden in de bijt kwijt. Dus waarom zou dat geen verbetering brengen?’

Afsplitsing douane verrassend

NOB-directeur Henk Koller (midden) ziet ‘op voorhand geen bezwaren’. ‘Een afsplitsing van taken lijkt logisch. Toeslagen zijn bij de Belastingdienst geparkeerd toen die nog vooropliep met technologische ontwikkelingen. Zeker met de aanstaande veranderingen in het toeslagensysteem is afsplitsen een logische keuze. Dat ook de douane wordt losgemaakt, vind ik verrassend. Maar al met al zal de ondernemer er niet zo veel van merken. Met het afsplitsen van beide onderdelen kan de kern van de Belastingdienst alleen maar beter worden. Als er maar genoeg tijd en geld in gestoken wordt. Een verandering begint aan de top, maar zal uiteindelijk ook op de werkvloer moeten doordringen.’

Wijziging in de top

Fiscalist Erik Tops van Fiscount (rechts) verwacht dat er in de praktijk nog weinig te merken zal zijn van de splitsing. ‘Het is een wijziging in de top. Als adviseurs, intermediairs en MKB er iets van gaan merken, dan zal dat nog wel even duren. Veranderingen hebben tijd nodig. Is de aansturing beter, dan zal er meer expertise op de werkvloer komen. Daar heeft het intermediair behoefte aan: medewerkers die met gezag iets kunnen zeggen over bepaalde problemen. En gaat er in het primaire proces iets mis, dan hebben de bij ons aangesloten kantoren daar natuurlijk last van. In het geval van de toeslagenproblematiek is dat heel verschillend: sommige kantoren zijn daar heel actief in, andere helemaal niet.’