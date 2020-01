Wat verandert er in 2020 aan de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) kent sinds 1 januari 2020 vier wijzigingen. Wat verandert er? Lees het hier:

Aangiftetermijn eindheffing met extra tijdvak verlengd

De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR is sinds het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. De verschuldigde eindheffing WKR moet dan uiterlijk in het tweede tijdvak van het daaropvolgende belastingjaar worden aangegeven en betaald. Een werkgever met een aangiftetijdvak van bijvoorbeeld een maand moet de verschuldigde eindheffing WKR over het belastingjaar 2020 daarom uiterlijk meenemen in de aangifte loonheffingen van februari 2021 die in maart 2021 wordt aangegeven en betaald.

Let op: de verschuldigde eindheffing WKR over 2019 moet je nog uiterlijk in het eerste tijdvak van 2020 aangeven en betalen. De uiterste aangifte- en betaaldatum hiervoor is 29 februari 2020.

Grotere vrije ruimte

De vrije ruimte van de WKR is sinds 2020 vergroot. In verband hiermee is voor de berekening van de vrije ruimte een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Tot en met een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7%. Over het restant van die loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. De berekening van de vrije ruimte van de WKR geldt meestal per werkgever. Als een werkgever de concernregeling toepast, dan berekent hij de vrije ruimte volgens het tweeschijvenstelsel over het totaal van de loonsommen van de inhoudingsplichtigen die deel uitmaken van het concern.

Vergoeding VOG gericht vrijgesteld

Een vergoeding van een voor de dienstbetrekking aangevraagde Verklaring omtrent gedrag (VOG), als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is sinds 2020 gericht vrijgesteld. Onder omstandigheden kan de werknemer een met de Nederlandse VOG vergelijkbare verklaring aanvragen bij een buitenlandse instantie. Dat kan zich voordoen als de werknemer zijn werkzaamheden (deels) in het buitenland verricht of als hij in het buitenland heeft gewoond of gewerkt. Ook de vergoeding van een dergelijke buitenlandse verklaring is gericht vrijgesteld als deze is aangevraagd in het kader van de dienstbetrekking.

Nieuw waarderingsvoorschrift branche-eigen producten

Voor de gerichte vrijstelling van branche-eigen producten (producten uit eigen bedrijf ) geldt sinds 2020 één nieuw waarderingsvoorschrift. De waarde van branche-eigen producten is steeds de waarde die daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend. Meestal is dat de gebruikelijke consumentenprijs inclusief btw.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, versie 2

Kom ook naar de cursus werkkostenregeling op 30 maart 2020