Verboden onderscheid wegens politieke overtuiging sollicitant

Een autobedrijf discrimineerde een man op grond van zijn politieke gezindheid door geen arbeidsovereenkomst met hem aan te gaan en hem af te wijzen voor de functie van chauffeur, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Een werkgever mag bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of de afwijzing van een sollicitant geen onderscheid maken op grond van politieke gezindheid.

Wat was de situatie?

Een man solliciteerde naar de functie van chauffeur bij een autobedrijf. Deze functie houdt in dat zomer- en winterbanden worden vervoerd naar klanten en vestigingen van het autobedrijf.

De man ging op sollicitatiegesprek bij het bedrijf. Een dag later belde de after sales manager van het autobedrijf de man op en liet hem weten dat hij was aangenomen. De manager vroeg de man om een kopie van zijn rijbewijs en zijn paspoort te mailen. Een dag later appte de after sales manager de man dat hij toch niet bij het autobedrijf kon starten door informatie over zijn politieke overtuiging op het internet (neonazi zaken) die het bedrijf had gezien.

De man vindt dat het autobedrijf hem discrimineert op grond van zijn politieke gezindheid.

Het autobedrijf is het hier niet mee eens en stelt dat de after sales manager zelfstandig heeft gehandeld en dat de directie het niet eens is met zijn uitlatingen.

Wat zegt het College?

De man vertelde tijdens de zitting dat zijn politieke gezindheid nationaal-socialistisch is.

Het College stelt vast dat de after sales manager het volgende aan de man heeft geappt:

“[…] Was net met je contract bezig, maar op dat moment kwamen er referenties over je binnen. We hebben je vervolgens gegoogled en stuiten op neonazi zaken. Onze directie wil dat niet hebben. Ik hoor graag van je. […].”

Direct onderscheid

Het College oordeelt dat de after sales manager hiermee rechtstreeks heeft verwezen naar de politieke gezindheid van de man als reden om geen arbeidsovereenkomst met hem aan te gaan, dan wel om hem af te wijzen voor de functie. Hij heeft hiermee dan ook direct onderscheid op grond van politieke gezindheid gemaakt jegens de man.

Werkgever verantwoordelijk

Het College leidt uit het standpunt van het autobedrijf af dat het zich niet verantwoordelijk voelt voor de uitlatingen van de after sales manager. Het is echter de vaste oordelenlijn van het College dat een werkgever verantwoordelijk is voor het handelen van zijn medewerkers. Het autobedrijf kan dus verantwoordelijk worden gehouden voor de uitlatingen van de after sales manager. Verboden direct onderscheid op grond van politieke gezindheid is door het autobedrijf jegens de man gemaakt.

Oordeel 2019-125