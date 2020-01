Rogier van den Heuvel nieuwe Managing Director Yuki

Yuki, het all-in-one boekhoudplatform, heeft Rogier van den Heuvel per 1 januari 2020 benoemd tot haar nieuwe Managing Director in Nederland. Van den Heuvel krijgt de taak om in Nederland de groei van Yuki verder vorm te geven.

De nieuwe Managing Director heeft veel strategische-, operationele-, en commerciële management posities bekleedt in snel groeiende omgevingen. Van den Heuvel staat bekend om zijn ondernemende visie en het vertalen van die visie naar het genereren van meer omzet en productiviteit, zo meldt het persbericht. Hij heeft bij Yuki de taak meegekregen om de groei van Yuki verder vorm te geven. ‘Mijn drive en focus ligt bij het professionaliseren en het laten groeien van organisaties door klantgerichter, efficiënter en slimmer te werken. Ik kijk er daarom erg naar uit om Yuki naar de volgende fase te brengen en invulling te geven aan de sterke groeiambities van de The Yuki Company’, aldus Van den Heuvel.

Lucas Brentjens, CEO van The Yuki Company, is blij met de komst van de nieuwe Managing Director: ‘Yuki heeft grote ambities en we zijn blij met de komst van Rogier. De afgelopen jaren heeft Yuki met haar toonaangevende platform al een sterke ontwikkeling doorgemaakt en met zijn uitgebreide ervaring in de technologie sector, zal Rogiers ondernemende aanpak ons verder helpen met de volgende stap van onze groei in Nederland.’

Andere personele veranderingen bij Yuki

Bij het all-in-one boekhoudplatform vinden nog meer personele veranderingen plaats. Per 1 januari is Stephan van de Velde als Sales Manager bij Yuki in dienst getreden. Hij gaat leiding geven aan de commerciële afdeling van Yuki. Van de Velde heeft bijna 10 jaar commerciële ervaring bij o.a. Reed Business Information en meest recentelijk bij Monalyse.

De huidige algemeen directeur van Yuki, Peter van Haasteren, stapt geheel over naar de Yuki holding en zal zich daar volledig richten op zijn positie van groep CFO.

Commercieel directeur Micha Smit van Yuki maakt de overstap naar zusterbedrijf DizzyData. Daar gaat hij als algemeen directeur leiding geven aan de verdere ontwikkeling van DizzyData in en buiten Nederland. Smit heeft een uitgebreide staat van dienst opgebouwd binnen de Yuki groep in het ontwikkelen en implementeren van succesvolle sales- en marketing strategieën.