Betrouwbaar fiscaal advies in begrijpelijke taal

De dienstverlening van accountantskantoren ging voorheen vooral over het goed documenteren van wat er was gebeurd. Tegenwoordig hebben ondernemers steeds meer behoefte aan stuurinformatie waar ze vandaag en morgen concreet mee uit de voeten kunnen. Dat geldt zeker ook voor de klanten van Bilanx. Rob Weverink, Juridisch Agrarisch Adviseur bij het kantoor, vertelt hoe Unit4 Fiscaal Gemak helpt bij het efficiënt verwerken van aangiftes en het geven van inzicht aan de klant.

Met Unit4 Fiscaal Gemak kun je op een prettige en efficiënte manier aangiftes doen. Elke adviseur heeft inzicht in zijn/haar werkvoorraad en de status van de aangiftes; indien nodig kan er onderling met werk worden geschoven voor een optimale benutting van de capaciteit.

‘Wij zijn een kantoor waar 40 professionals met uiteenlopende specialismen inspelen op specifieke behoeftes van klanten uit de regio Oost Nederland. Het contact is persoonlijk, iedereen heeft hier een direct telefoonnummer en onze vestigingen in Almelo en Hardenberg zitten voor de meeste klanten letterlijk ‘om de hoek’.

Rob Weverink, Juridisch Agrarisch Adviseur bij het kantoor, vertelt hoe Unit4 Fiscaal Gemak helpt bij het efficiënt verwerken van aangiftes en het geven van inzicht aan de klant.

Aangiftes, procesondersteuning en planning

‘Bedrijven in het MKB, de agrarische sector, administratiekantoren, particulieren, stichtingen en verenigingen – wij bedienen heel uiteenlopende organisaties en bedrijven die bij ons komen voor de boekhouding, personeelsadministratie of het opmaken van de jaarrekening of winstaangifte. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening bestaat daarnaast uit het verzorgen van belastingaangiftes. We doen dit al een aantal jaren naar volle tevredenheid met Unit4 Fiscaal Gemak, heel gebruiksvriendelijke aangiftesoftware met duidelijke overzichten, knoppen en weergaves van waar je mee bezig bent. Het aanvragen van uitstel is eenvoudig en je kunt in een handomdraai achterhalen wat de status van je aanvraag is. Daarnaast geeft de software je op elk gewenst moment inzicht in hoeveel aangiftes nog op je liggen te wachten en welke acties er nodig zijn bij lopende aangiftes.

Inzicht en overzicht worden niet alleen op het niveau van de individuele adviseur gegeven, maar ook voor het kantoor in zijn totaliteit. Unit4 Fiscaal Gemak speelt daarom bij ons ook een belangrijke rol bij de procesondersteuning en het leveren van managementinformatie. Hoeveel aangiftes worden er per adviseur gedaan? Wat is de werkvoorraad? Moet er onderling worden geschoven met werk ten behoeve van een optimale benutting van de capaciteit? Allemaal vragen die wij met behulp van Unit4 Fiscaal Gemak kunnen beantwoorden – zowel voor onze klanten als voor ons eigen kantoor houden wij op deze manier een stevige vinger aan de pols.

Van geschiedschrijven naar actueel advies

Ondernemers zijn behalve een stukje verplichte geschiedschrijving zoals ik het soms gekscherend noem, steeds meer op zoek naar actuele informatie waar ze concreet iets aan hebben in hun dagelijkse praktijk. Hoe doet mijn bedrijf het ten opzichte van branchegenoten? Hoe zien mijn tussentijdse cijfers eruit? Ze verwachten van hun financieel adviseur steeds meer Inzichten en bijbehorend advies hoe deze om te zetten in toegevoegde waarde voor henzelf of voor klanten.

Unit4 Fiscaal Gemak heeft een visueel fiscaal rapport waarmee we klanten inzicht kunnen geven in voor hen relevante ontwikkelingen en inzichten die uit hun fiscale aangiftes naar voren komen. Met de middelingsmodule van Unit4 Fiscaal Gemak kunnen we op basis van de historie van ingevoerde aangiftes snel uitrekenen of een klant nog een voordeel kan behalen uit middeling. Dit is vooral relevant wanneer er bij een klant sprake is van schommelende inkomsten. Voor ons een makkelijke extra dienstverlening en voor de klant is het altijd goed nieuws!

Naast directe advisering houden wij klanten op diverse manieren op de hoogte van ontwikkelingen rond fiscaliteit, bedrijfsadvies en accountancy. Via PE-Podium verzorgen we cursussen voor collega-administratiekantoren die dan meestal voor heel specialistische kennis een beroep op ons doen. Ook organiseren we regelmatig intervisiebijeenkomsten met bijvoorbeeld agrarische ondernemers die onder begeleiding van een van onze specialisten kennis en ervaring uit kunnen wisselen.

Klanten worstelen ook vaak met vragen rond te gebruiken software voor de bedrijfsprocessen binnen hun onderneming, omdat de ontwikkelingen op dat vlak bijna niet bij te houden zijn. Gebaseerd op onze eigen jarenlange positieve ervaring adviseren we hen voor wat betreft fiscale aangiftes om te kiezen voor Unit4 Fiscaal Gemak.

Betrouwbaar advies in begrijpelijke taal

Unit4 Fiscaal Gemak zorgt voor een verkorting van de doorlooptijd van aangiftes, optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit en goede procesondersteuning van ons kantoor en onze adviseurs. Daarnaast helpt het ons bij het geven van betrouwbare fiscale adviezen in een voor de klant begrijpelijke taal. Met andere woorden, met Unit4 Fiscaal Gemak hebben wij ook op fiscaal gebied alles voor elkaar’

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/betrouwbaar-fiscaal-advies-in-begrijpelijke-taal/