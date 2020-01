Negen relevante wijzigingen voor de salarisadministrateur in 2020

De negen belangrijkste wijzigingen op het gebied van de loonheffingen voor 2020 hebben de loonbelastingspecialisten van EY op een rij gezet.

1 Hogere vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije werkkostenruimte is voor alle werkgevers gestegen: van 1,2% van de fiscale loonsom naar 1,7% over de eerste € 400.000 van die loonsom. De extra vrije ruimte is 0,50% van maximaal € 400.000, dus maximaal € 2.000 per jaar.

2 Hoge en lage WW-premie

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) geldt een hoge en lage WW-premie.

Lage premie: 2,94%

De lage premie geldt bij schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren, die géén oproepovereenkomst zijn. Ook geldt de premie voor drie specifieke groepen werknemers, zoals BBL’ers.

Hoge premie: 7,94% (opslag 5,00%)

De hoge premie geldt in alle andere situaties. Ook voor arbeidsovereenkomsten die binnen twee maanden zijn beëindigd en vaste parttimecontracten van minder dan 35 uur per week als op kalenderjaarbasis méér dan 30% extra uren zijn verloond.

3 Scherpere regels voor inhuur zzp’ers

Als de Belastingdienst bij een bedrijfsbezoek vindt dat de ingehuurde zzp’er toch een (fictieve) werknemer is, dan kan de werkgever worden gezien als ‘evident kwaadwillend’.

Als ‘niet-kwaadwillende’ hoef je niet bang te zijn voor naheffingen. Advies is wel om rekening te houden met langdurige zzp-werkzaamheden. Gebruik een modelovereenkomst en sluit de fictieve dienstbetrekking uit.

4 Bijtelling elektrische auto omhoog

Sinds 1 januari 2020 is de bijtelling verdubbeld voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak: van 4% naar 8% van de cataloguswaarde tot €45.000. Daarboven geldt de algemene bijtelling van 22% (‘Tesla Tax’).

Er is overgangsrecht: de regels van de eerste toelating van de zakelijke auto gelden nog 60 maanden. Dit is de datum van de eerste afgifte van het kenteken in Nederland of in het buitenland.

5 Bijtelling fiets van de zaak

Nieuw is de waarderingsregeling voor de fiets van de zaak. Daarvoor tel je 7% van de consumentenadviesprijs op bij het belastbare loon van de werknemer. Voor dienstfietsen (’achter het hek van de werkgever’) geldt geen bijtelling.

In tegenstelling tot de auto van de zaak mag je de forfaitaire bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon (werkkost). De fiets valt dan dus in de vrije ruimte.

Je mag ook nog steeds een renteloze, belastingvrije lening verstrekken aan een werknemer die zelf een fiets heeft aangeschaft.

6 Stimulering voor Leven Lang Ontwikkelen

De regering hecht waarde aan een Leven Lang Ontwikkelen. Daarvoor komen aantrekkelijke (fiscale) regelingen. Mkb-ondernemers kunnen dit jaar al profiteren van de SLIM-regeling.

7 Tijdelijke verblijfsvergunning bij no-deal-Brexit

Het Verenigd Koninkrijk stapt op 31 januari 2020 uit de Europese Unie.

Wat betekent dit voor Britse werknemers in Nederland? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tijdelijke verblijfsvergunningen verstrekt aan Britse onderdanen en familieleden die voor 31 januari in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven.

Bij een no-deal-Brexit geeft de IND opnieuw een tijdelijke verblijfsvergunning. Deze geldt voor de nationale overgangsperiode van 15 maanden na de Brexit.

8 Transitievergoeding vanaf eerste dag dienstverband

De werknemer heeft vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. De berekening is anders: 1/3 deel maandsalaris per dienstjaar. Geen verhoging meer voor lange dienstverbanden (> 10 jaar) en oudere werknemers (> 50 jaar).

9 Uitbreiding WagwEU

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is een uitvloeisel van een Europese detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn is in 2018 herzien en Nederland moet vóór 1 juli 2020 de wijzigingen hebben verwerkt. Belangrijke verandering: uitbreiding van de harde kern van arbeidsvoorwaarden waarop gedetacheerde werknemers recht hebben.

Lees meer: De 9 grootste gevolgen voor de loonheffingen in 2020 op EY.com