Lage premie herzien in loonaangifte: hoe doe je dat?

Bij een herzieningssituatie moet je met terugwerkende kracht de hoge premie afdragen. Dit doe je met een correctiebericht over de verstreken aangifteperiodes.

Je moet de lage WW-premie herzien als: (1) de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt of (2) als in een kalenderjaar meer dan 30 procent extra uren zijn verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

WW-premie herzien

Herzien van de premie AWf (WW-premie) vindt in hoofdregel plaats door de correctiesystematiek te gebruiken. Bij gebruikmaking daarvan moet je ook de gegevensgroep Saldo correcties voorgaand aangiftetijdvak verplicht opgeven.

Nominatief en collectief

Je moet de herziening in het collectieve deel én in het nominatieve deel (werknemersgegevens) vermelden.

Als sprake is van een herzieningssituatie vermeld je dit in het nominatieve deel van de aangifte.

De alsnog verschuldigde hoge premie geef je aan in de rubriek ‘Premie AWf herzien’. Het bijbehorende premieloon in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien’.

Het eerder aangegeven premieloon in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag’ en de premie in ‘Premie AWf laag’ stel je op nul.

Dit werkt door in het collectieve deel van de aangifte volgens de normale correctiesystematiek.

Let op: je mag de indicaties arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, schriftelijke arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomst (J-J-N) niet corrigeren. Deze waardes heb je op het moment dat je aangifte deed juist aangegeven. Deze gegevens wijzigen dus niet.

Saldo correcties

Het verschil tussen de lage en de hoge WW-premie levert een saldo op. Als je correctieberichten indient, ben je verplicht de gegevensgroep ‘Saldo correcties voorafgaand aangiftetijdvak’ in te vullen. Je doet dit voor elk tijdvak dat je corrigeert.

Saldo correcties voorgaand aangiftetijdvak is alleen op te geven in een volledige aangifte of een aanvullende aangifte.

Zie paragraaf 4.2 van de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2020

Lopende aangifte

Is de uiterste aangiftetermijn nog niet verstreken, dan mag je herzien ook in de aangifte van dat tijdvak verwerken. Dan hoef je voor dat aangiftetijdvak geen correctiebericht in te sturen.

Bron: Forum Salaris