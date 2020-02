Check hoge of lage WW-premie onder WAB

Wat is er gewijzigd in de WW-premie voor de werkgever met ingang van 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt waarmee je kunt checken of de werkgever de hoge of lage WW-premie moet toepassen.

De WAB heeft invloed op de hoogte van de WW-premie. Moet de werkgever de lage of hoge WW-premie betalen?

De lage WW-premie is in 2020 2,94 procent, de hoge WW-premie is 7,94%.

1 Lage of hoge WW-premie?

Doe de ja-ja-nee-check.

Is het een arbeidscontract voor onbepaalde tijd? Ja

Is het arbeidscontract schriftelijk? Ja

Is het een oproepcontract? Nee

Geen ja-ja-nee? De werkgever betaalt de hoge premie in bijna alle andere gevallen.

2 Lage WW-premie, herzieningen

In twee situaties moet je toch herzien naar de hoge premie met terugwerkende kracht:

De nieuwe werknemer neemt in de eerste twee maanden ontslag of wordt ontslagen. De werknemer werkt in een jaar meer dan 30 procent extra, bovenop de uren in zijn contract.

3 Hoge WW-premie, uitzonderingen

Drie uitzonderingen waarbij toch de lage premie geldt:

De werknemer is onder de 21 jaar. De werkgever heeft een leerling in dienst die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. De werkgever betaalt de werknemer een uitkering (als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager).

Infographic WW-premie check voor werkgever