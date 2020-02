Op ICT-gebied is er voor accountants- en administratiekantoren heel veel mogelijk. Maar hoe weet je welke mogelijkheden het beste bij jouw kantoor passen? En wat past het beste bij welke klant? En hoe is het eigenlijk gesteld met jouw ICT-kennis? En met je vermogen én het vermogen van je collega’s om nieuwe dingen te adopteren? En als je zaken op ICT-gebied wilt veranderen, hoe pak je dat dan aan?

Nulmeting = enquête

Ben je benieuwd hoe jouw kantoor er op ICT-gebied eigenlijk voorstaat in de branche? De nulmeting geeft antwoord op deze vraag. Via de onderstaande link kun je de enquête invullen. Dit kost je ongeveer 10 minuten van je tijd. Uiteraard is deelname volstrekt anoniem. Jouw gegevens en antwoorden worden niet gedeeld en gebruiken we alleen voor deze enquête.

https://forms.gle/RaDNk57CnjGrkcQQ7

De resultaten van deze enquête publiceren we op deze website. Als je de resultaten in een artikel wilt ontvangen, kun je dat onderaan de enquête aangeven. Hier kun je ook aangeven of je kans wilt maken op een van de 10 gratis kaarten voor de AV-dag die wij weggeven als dank voor het invullen van de enquête.

De resultaten van de enquête worden ook uitgebreid besproken in het congres ICT & Kantoor op 12 mei aanstaande. Tijdens dit congres gaan we onder andere in op verandering.

Verandering is vooruitgang

Verandering is eng en het roept weerstand op. Je wilt wel meegaan met de ontwikkelingen, maar het ontbreekt je aan de benodigde kennis. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Of je weet niet waar je moet beginnen. Accountancy Vanmorgen en Fiscount willen je graag vanuit hun onafhankelijke rol begeleiden bij dit hele traject. Een proces dat niet alleen gaat om welke ICT je gebruikt, maar ook waar je als kantoor (voor) staat. Het traject bestaat uit vijf stappen:

1 Nulmeting Enquête Februari 2020 2 Overzicht creëren Tijdschrift ICT & Kantoor April 2020 3 Kennis delen en opdoen ICT & Kantoorcongres 12 mei 2020 4 Praktijk AV-dag 24 september 2020 5 Verdieping Fiscount Kennisfestival 9 t/m 12 november 2020

Na afloop van dit traject weet je onder andere welk doel je met je kantoor nastreeft en wat je missie en visie is. Ook weet je hoe jij als persoon omgaat met weerstand, welke processen er zijn, hoe je deze optimaliseert en welke ICT-mogelijkheden er zijn. Allemaal zaken die je helpen de juiste keuzes te maken.