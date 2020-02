Fonkel | Uitblinkers in zaken

Het accountantskantoor Fonkel, onderdeel van Flynth adviseurs en accountants, is een innovatief dienstverleningsconcept binnen de accountancy. De diensten van Fonkel zijn gericht op een nieuwe generatie ondernemers, ondernemers die geautomatiseerd willen werken en continu inzicht willen hebben in hun actuele cijfers.

“Het voordeel van Yuki is dat het dagelijks bij is. Dus we hebben cijfers die up-to-date zijn, die bespreek ik. Doordat je dagelijks bij bent weet je waar de ondernemer staat en dat geeft hele goede gesprekken.” Harmen Dekker, Business Coach