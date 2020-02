MKB-werkgever verwacht hogere lasten door pensioenakkoord

De meeste MKB-werkgevers maken zich zorgen over het pensioenakkoord. Een kwart denkt dat het nieuwe pensioen slecht uitpakt voor de werknemers.

De arbeidsmarkt voor 45-plussers verslechtert volgens de werkgevers in het mkb vanwege stijgende lasten. Dat blijkt uit onderzoek van Aegon onder verzekerde MKB-werkgevers.

Pensioenpremie

Een miljoen werknemers in Nederland bouwen pensioen op bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (ppi). De pensioenpremie, die voorheen leeftijdsgebonden was, wordt in het nieuwe stelsel voor iedereen en voor alle contracten gelijk. Werknemers boven de 45 jaar bouwen straks minder pensioen op met de premie die ze nu betalen.

De nieuwe regeling leidt op zichzelf niet tot hogere kosten. Maar dat geldt wel voor de compensatie om de al afgesproken hoogte van de pensioenen na te komen.

Negatieve gevolgen

Zes op de tien werkgevers verwachten dat die compensatie ten koste gaat van salarisverhogingen en de helft voorziet negatieve gevolgen voor de secundaire arbeidsvoorwaarden.

“Het moet toch uit de lengte of uit de breedte komen”, zegt een werkgever.

Een ander: “Geen 13e maand meer, geen teamuitje meer, geen kerstbonus of kerstpakket meer.”

Vanwege de stijgende lasten verwachten werkgevers dat de arbeidsmarkt voor 45-plussers verslechtert. Circa een kwart (21%) van de werkgevers verwacht dat alleen in die sectoren waar sprake is van personeelskrapte de stijgende lasten geen effect zullen hebben voor de positie van 45-plussers.

Het merendeel van de werkgevers denkt dat de gevolgen van het pensioenakkoord voor medewerkers in het algemeen gunstig noch ongunstig zijn of ze weten het niet. (“Het is nog even afwachten.”) Een op vier verwacht negatieve gevolgen.

Eenzelfde beeld is er bij de vraag of de gevolgen voor henzelf als werkgever gunstig of ongunstig zijn: twee op de drie kijken de kat uit de boom of weten het niet, een op de vier is somber gestemd.

Grote informatiebehoefte

De behoefte aan informatie over het nieuwe pensioenstelsel onder mkb-werkgevers is groot. Een derde zegt het akkoord überhaupt weinig tot niets en de rest heeft vooral vragen.

Voor zover het pensioenakkoord al positieve gevoelens oproept, betreffen die de totstandkoming ervan. Na jarenlang onderhandelen hebben de vakbonden, de werkgevers en het kabinet eindelijk overeenstemming bereikt. Maar, zoals een van de werkgevers opmerkt: “Ik moet me er nog echt een keer goed in verdiepen. Het is geen eenvoudige materie.” Een ander meent dat het akkoord meer vragen dan antwoorden oproept.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ook interessant voor u! Cursus Actualiteiten oudedagsvoorzieningen van 12 mei 2020 door Mr. Ruben Stam