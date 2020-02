Bijtelling betalen in 2020: ja of nee?

Tien procent van de zakelijke rijders is in 2020 gestopt met bijtelling betalen. Zij rijden maximaal 500 kilometer privé per jaar. VZR heeft ruim 1.500 zakelijke rijders gevraagd of zij al dan niet bijtelling gaan betalen in 2020. Wat zijn verder de uitkomsten? Lees het hier:

Acht procent van de zakelijke rijders, heeft aangegeven te stoppen met de 500 km-verklaring en vanaf 2020 te gaan bijtellen.

Tien procent is juist gestopt met de bijtelling en beperkt de privékilometers tot 500 km. Daarmee daalt het aantal zakelijke rijders met bijtelling met 2 procent.

Een stabiele 15 procent blijft bij zijn of haar 500 km-verklaring en daarmee is het hoogste percentage zakelijke rijders (66 procent) de groep die blijft bijtellen.

Verklaring geen privégebruik

Eén keer per jaar, op 1 januari, kan een zakelijke rijder kiezen of hij met een 500 kilometer-verklaring wil gaan werken. Daarmee mag hij niet meer dan 500 kilometer privé per jaar rijden en moet hij een sluitende rittenregistratie kunnen overleggen aan de Belastingdienst.

Rittenregistratie

Door een sluitende rittenregistratie kan de werknemer bewijzen dat hij in het kalenderjaar maximaal 500 kilometer privé heeft gereden. Een rit is de enkele-reisafstand tussen twee adressen.

Er is sprake van een rit met een gemengd karakter als de werknemer tijdens de rit zowel zakelijke kilometers als privékilometers rijdt.

Hoewel dit een administratieve last is, is het betalen van bijtelling wanneer de werknemer de auto bijna niet privé gebruikt erg duur. Het aantal leaserijders dat hier bewust keuzes in maakt is aanzienlijk. 18 procent van de ondervraagden wisselt. 82 procent voert echter geen veranderingen door.

In 2020 gaat bijna driekwart van de zakelijke rijders voor de bijtelling (74 procent). Het aantal zakelijke rijders dat kiest voor de 500 km-verklaring ligt daarmee op 25 procent.

Jan van Delft, voorzitter VZR:

“We hadden verwacht dat het stimuleringsbeleid voor schoon rijden, in combinatie met de grote aantallen EV’s die aan het eind van het jaar zijn afgeleverd, voor méér bijtellers zou gaan zorgen. Maar naar blijkt zijn er toch net iets meer zakelijke rijders die helemaal geen bijtelling meer willen betalen.“