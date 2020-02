Overzicht (niet) fiscale maatregelen elektrische auto

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën geeft aan welke fiscale en niet-fiscale maatregelen het kabinet tot en met 2025 neemt ten aanzien van elektrische auto’s. In het Klimaatakkoord heeft het kabinet voor de periode tot en met 2025 een nieuw pakket aan fiscale en financiële maatregelen afgesproken om elektrische auto’s te stimuleren.

Fiscale maatregelen

Het gaat om de volgende fiscale maatregelen:

Bpm

Tot en met 2024 blijven emissievrije auto’s vrijgesteld van het betalen van bpm. Vanaf 2025 moet een vaste voet van € 360 prijzen 2019) per auto betaald worden.

Mrb personenauto’s (EV en PHEV)

Het nihiltarief in de mrb voor een personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer wordt verlengd tot en met 2024.

In 2025 geldt voor deze personenauto een mrb-tarief van 25% van het dan geldende reguliere mrb-tarief. Na 2025 geldt ook voor emissievrije personenauto’s het dan geldende reguliere mrb-tarief.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 – 50 gram geldt tot en met 2024 een mrb-tarief van 50% van het dan geldende reguliere mrb-tarief.

In 2025 wordt dit tarief verhoogd naar 75% van het geldende reguliere mrb-tarief en vanaf 2026 geldt voor deze categorie personenauto’s het reguliere mrb-tarief. Deze wijziging geldt niet alleen voor personenauto’s, maar ook voor bestelauto’s, bestelauto’s ingericht voor het vervoer van een gehandicapte persoon, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen.

Bijtelling

De bijtellingskorting voor zakelijke emissievrije voertuigen is in 2020 ten opzichte van Autobrief II afgebouwd van 18 naar 14%-punt.

De cap, de maximale cataloguswaarde waarover het verlaagde bijtellingspercentage geldt (waterstof- en zonnecelauto’s uitgezonderd) is daarnaast aangescherpt van € 50.000 naar € 45.000.

In de jaren na 2020 blijft een verlaagd bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s gelden, waarbij zowel de bijtellingskorting als de cap regelmatig worden aangescherpt.

Vanaf 2026 geldt het normale 1 bijtellingspercentage van 22% ook voor emissievrije voertuigen en is dus ook de cap niet meer van toepassing.

Accijns

De accijns op diesel wordt zowel in 2021 als in 2023 met 1 cent per liter verhoogd.

Mrb bestelbus ondernemers

De huidige korting op de mrb voor bestelbussen van ondernemers wordt geleidelijk verminderd.

De mrb stijgt per bestelbus vanaf 2021 tot en met 2024 met gemiddeld € 24 per jaar.

In 2025 wordt de mrb voor bestelbussen weer met € 24 per jaar verlaagd.

Andere stimuleringsregelingen

Naast de fiscale maatregelen zijn financiële stimuleringsmaatregelen afgesproken, zoals de aanschafsubsidie voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto’s gericht op particulieren, randvoorwaardelijke maatregelen in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur als ook flankerende maatregelen zoals informatiecampagne, consumenteninformatie in de showroom, parkeerbeleid, die regionale overheden en ook sectorpartijen uitvoeren.

Beantwoording schriftelijk overleg Algemene Rekenkamer n.a.v. door ARK toegezonden brief over fiscale stimulering elektrische auto’s