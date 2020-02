Hoe staat het met de invoering van het UBO-register?

Het UBO-register laat voorlopig nog even op zich wachten. De implementatiewet ligt momenteel bij de Eerste Kamer, waar de senatoren onlangs nog een flinke lijst met vragen hebben ingediend.

Het UBO-register zou eigenlijk begin januari al worden ingevoerd. Dat werd vlak voor Kerst echter uitgesteld. De Eerste Kamer besloot om eind januari een voorbereidend onderzoek te doen in aanloop naar verdere besluitvorming.

Omstreden

De invoering van het UBO-register is een implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn en is al lange tijd zeer omstreden, omdat opname in het register van mensen met een economisch belang groter dan 25% in een rechtspersoon hun privacy zou schenden. Vermogenden zijn bang dat de openbare gegevens gemakkelijk zijn te misbruiken door criminelen.

Vragen Eerste Kamer

De Tweede Kamer ging niettemin in december vorig jaar akkoord. De Eerste Kamer is nu in afwachting van de beantwoording van een reeks kritische vragen die op 4 februari gesteld zijn. Daarbij wordt veelal ingegaan op de zorgen die er zijn over de privacy van UBO’s. De Eerste Kamer verzoekt de bewindspersonen de vragen binnen vier weken te beantwoorden. De volledige vragenlijst is hier te vinden.

Brief VNO-NCW en MKB-Nederland

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben ondertussen een brief over het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer gestuurd. De ondernemersorganisaties constateren dat de (timing van de) uitwerking van verschillende waarborgen en toezeggingen nog niet in alle gevallen duidelijk is. ‘Dat is onwenselijk omdat het de extra bescherming van privacy betreft. Daarom moet duidelijk zijn dat een en ander tijdig en afdoend geregeld is. VNO-NCW en MKB-Nederland verzoeken u daarom de Minister van Financiën te verzoeken:

1. Te verduidelijken dat de 18 maanden termijn ingaat per de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel (en niet per 10 januari 2020 – de implementatietermijn van de Richtlijn – welke datum tot nu toe in de Kamerstukken wordt gehanteerd).

2. Toe te zeggen dat de verbeterde identificatiemogelijkheid en de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hoe vaak gegevens worden geraadpleegd, vóór het verstrijken van de 18-maanden termijn onderdeel zijn van het ubo-register.

3. Te zorgen voor een spoedige uitvoering van de motie Bruins, zodat ook de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om inzicht te krijgen in categorieën verzoekers, binnen genoemde termijn van 18 maanden operationeel is.

4. Een vergelijkend overzicht te verstrekken van de afschermingsregimes in verschillende lidstaten zodat bezien kan worden of Nederland striktere eisen stelt dan andere lidstaten en of er wellicht andere opties mogelijk zijn.’