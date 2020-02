Zet reden ontslag werknemer in loonaangifte

Bij het einde van een dienstverband van een werknemer ben je verplicht de reden voor de beëindiging ervan aan te geven in de loonaangifte.

De overheid wil fraude met WW-uitkeringen voorkomen. Dit is een van de maatregelen die daarom per 1 januari 2020 is ingevoerd.

WW-uitkering

Een ontslagen werknemer kan bij de aanvraag van een WW-uitkering onterecht aangeven dat hij aan alle voorwaarden voor de uitkering voldoet. Vaak ontvang hij dan in eerste instantie een WW-uitkering. Als je de juiste ontslagreden in de loonaangifte zet, geeft dat UWV een extra controlemogelijkheid om uitkeringsfraude te ontdekken.

Meer maatregelen

De maatregel is onderdeel van een breder pakket maatregelen van de overheid om fraude aan te pakken.

Fraude melden

Denk je dat een (ex-)werknemer fraudeert met een uitkering van UWV of een uitkering op basis van eigenrisicodragerschap? Dan kun je dat melden met het formulier Fraude van werknemer melden.

Je kunt bijvoorbeeld een melding doen als je denkt dat een (ex-)werknemer zijn werk, inkomsten of veranderingen in zijn gezondheid niet doorgeeft.

