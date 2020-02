Rechter: geen rol registeraccountant in zaak namaakstoelen

Hoewel er duidelijk sprake is van namaak, kan een registeraccountant volgens de rechtbank niet vaststellen hoeveel imitatieproducten er zijn geproduceerd en verkocht, en wat daarmee is verdiend.

Sinaasappel

In 1958 ontwierp Pierre Paulin zijn befaamde ‘sinaasappelschijven-stoel’, beter bekend als de ‘Orange Slice’. De stoel, die in 1962 op de Nederlandse markt kwam, is nog steeds in productie en wordt in Nederland exclusief verkocht door Jami. Daartoe sloot het bedrijf in 2001 een overeenkomst met de ontwerper. Nadat die in 2009 was overleden, werd herhaaldelijk een nieuwe overeenkomst getekend met zijn erfgenamen.

Namaak

In oktober 2019 bood de Nederlandse webshop Dominidesign aanzienlijk goedkopere Orange Slice-stoelen aan, inclusief de naam van de ontwerper. Na een klacht van Jami verklaarde het bedrijf de naam van de stoel en ontwerper te zullen verwijderen. Dat er met de stoel inbreuk is gemaakt op auteursrechten werd door Dominidesign echter ontkend. Hierop sleepte Jami de webshop voor de rechter.

Bijzondere eis

Die had weinig moeite vast te stellen dat er inderdaad sprake was van ‘slaafse navolging’, imitatie dus. De rechter gelastte Dominidesign verkoop van de stoel te staken en alle voorraden te vernietigen. Een speciale eis van Jami wees de rechter echter af. Er was geëist dat een onafhankelijke register-accountant zou vaststellen hoeveel imitatiestoelen er waren geproduceerd en verkocht. Ook zou die met de variabele kostprijsberekeningsmethode moeten berekenen hoe hoog kostprijs, inkoopprijs, verkoopprijs, bruto- en nettowinst van de nepstoel waren. Daarnaast zou de registeraccountant een lijst met namen, telefoonnummers en emailadressen van zakelijke afnemers en leveranciers moeten overhandigen aan Jami.

Assurance

Het betoog van de rechter luidde dat hetgeen van de accountant werd gevorderd neerkomt op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt een opdracht voor het geven van een vorm van assurance door een registeraccountant. ‘De voorzieningenrechter is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen,’ aldus het vonnis. Niet een registeraccountant maar Dominidesign moet die gegevens overhandigen aan Jami, aldus de rechter.