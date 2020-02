‘Beloningssysteem UEFA bevoordeelt rijke voetbalclubs’

Het grote geld regeert meer dan ooit in de voetbalwereld. In de Champions League zijn op twee uitzonderingen na alleen nog de meest kapitaalkrachtige clubs over. Het verschil tussen rijk en minder rijk wordt volgens KPMG door de beloningen van voetbalorganisatie UEFA alleen maar groter.

De belangrijkste voetbalcompetitie vervolgt deze week met de achtste finales. Van de 16 overgebleven clubs behoren alleen Het Duitse RB Leipzig en het Italiaanse Atalanta Bergamo niet tot de financiële elite. Alleen clubs uit de vijf grootste competities van Europa zijn over in de de knock-outfase van het toernooi. ‘De dominantie van de topclubs wordt nog eens in de hand gewerkt door de nieuwe verdeelsleutel die de UEFA sinds 2018 hanteert’, stelt KPMG. ‘De nieuwe, driejarige sleutel is erop gericht om de inkomsten gelijkmatiger te verdelen en daarmee de onderlinge concurrentie te verbeteren. De totale financiële bijdragen aan de clubs zijn weliswaar aanzienlijk, maar de nieuwe berekening van de bijdrage die clubs krijgen valt vooral uit in het voordeel van de toch al gefortuneerde clubs.’

Bijna 2 miljard in de prijzenpot

Clubs krijgen een startbedrag, een bedrag gebaseerd op de prestaties in de eigen competitie, op de prestaties in de Champions League en op de inkomsten uit de televisierechten in de verschillende landen. Topclubs profiteren daar het meeste van, want de historische prestaties zijn leidend. In totaal kunnen de deelnemers € 1,9 miljard per jaar verdelen. ‘Een regelmatige deelname aan de Champions League is dan ook één van de beste manieren om de inkomsten en waarde van een club te verhogen.’ Bovendien betekent deelname ook meer interesse van shirtsponsors, die dieper in de buidel willen tasten. Zo betaalt Fly Emirates als nieuwe shirtsponsor van Olympique Lyonnais € 20 miljoen per jaar. AC Milan, geen Champions League-deelnemer, is door dezelfde sponsor van AC Milan gekort: de bijdrage gaat van € 17 miljoen naar € 14 miljoen.

Vier clubs hebben een team met een waarde van meer dan een miljard: Barcelona, ​​Manchester City, Liverpool en Real Madrid. Atalanta blijft steken op € 289 miljoen. ‘Met de groei van de bedragen die verdiend kunnen worden en de krimp van het aantal clubs dat steevast deel uitmaakt van de knockout-fase, zullen de verschillen tussen groot en minder groot en rijk en minder rijk alleen maar toenemen.’