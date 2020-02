De fiets van de werknemer en de cafetariaregeling

Een fiets van de zaak, hoe combineert dit met een cafetariaregeling? Kan de werkgever niet beter een fiets vergoeden of verstrekken? Met een fiets van de zaak kan een werknemer een (elektrische) fiets gebruiken voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. De fiets van de zaak is fiscaal gezien onbeperkt privé te gebruiken.

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. De werknemer krijgt te maken met een bijtelling bij het salaris. Dit kost de werknemer enkele euro’s per maand extra belasting.

Bijtelling

Een werknemer die een fiets van de zaak privé gebruikt, heeft daar voordeel van. Over de waarde van dit voordeel (de bijtelling) betaalt de werknemer loonbelasting. De bijtelling is 7 procent over de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires (inclusief btw) per jaar. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris. Hierover betaalt de werknemer dan maandelijks belasting.

De werkgever kan de werknemer om een maandelijkse eigen bijdrage vragen. Dit bedrag gaat dan van de bijtelling af. De werknemer ziet dit terug op de loonstrook.

De werkgever mag er ook voor kiezen de bijtelling voor zijn rekening te nemen. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In dat geval hoeft de werknemer helemaal geen belasting te betalen.

Een fiets van de zaak betekent dat de fiets geen eigendom wordt van de werknemer. Hij ontvangt wel minder loon. Ook krijgt hij geen onbelaste kilometervergoeding meer voor de fietsritten. Dat mag wel als de werkgever de fiets verstrekt of vergoedt. Is dat dan niet voordeliger? De mogelijkheden in een overzicht:

1 Werkgever verstrekt fiets aan werknemer

Werknemer wordt eigenaar van de fiets. De verstrekking is belast als loon in natura, gewaardeerd op de factuurwaarde. Bij ontbreken van factuur: op de waarde in het economisch verkeer.

2 Werkgever vergoedt fiets aan werknemer

Werknemer koopt fiets en wordt daar dus eigenaar van. Deze fiets kan de werkgever belast vergoeden aan de werknemer.

Loonbelasting: de werknemer betaalt loonheffing over de factuurwaarde of de vergoeding van de fiets. De werkgever betaalt premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet. Er is geen gerichte vrijstelling.

De werkgever mag de factuurwaarde of de vergoeding van de fiets aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en ten laste van zijn vrije ruimte brengen. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

3 Cafetariaregeling en fiets werknemer

De werkgever kan met de werknemer afspreken dat deze een deel van zijn brutoloon omruilt tegen de terbeschikkingstelling, de verstrekking of de vergoeding van de fiets. De werknemer heeft dan een belastingvoordeel, dat bestaat uit het voor hem geldende belastingtarief over het verlaagde loon.

De werknemer betaalt bij een ter beschikking gestelde fiets loonheffing over de bijtelling. Als de fiets verstrekt of vergoed wordt, dan betaalt hij loonheffing over de waarde of vergoeding van de fiets. Het omgeruilde loon komt hier niet op in mindering.

De werkgever kan de bijtelling, de waarde van de fiets of de vergoeding aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en ten laste van de vrije ruimte brengen. Alleen, dan vervalt de bijtelling – of de verstrekking of vergoeding van de fiets is onbelast voor de werknemer. Bij gebrek aan vrije ruimte, zal een werkgever hier niet aan meewerken. Hij moet dan immers 80 procent eindheffing moet betalen.

De werkgever kan wel een onbelaste kilometervergoeding betalen.

Bron: Fiscount, Fietsen via cafetariaregeling en Rijksoverheid.nl