Nieuw boetebeleid gedetacheerde werknemers in EU

De Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020 is in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe regels zijn bedoeld om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende detachering te voorkomen.

De nieuwe beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2020, tegelijk met de inwerkingtreding van artikel 8 van de wet inzake de meldingsplicht en de daarmee samenhangende regelgeving. De op 3 oktober 2016 vastgestelde beleidsregel wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van dit besluit.

Meldingsplicht

Aanleiding van deze nieuwe beleidsregel is de inwerkingtreding van artikel 8 van de wet, inzake de verplichting om voorafgaande aan een transnationale dienst in Nederland een melding te doen aan de minister van Sociale Zaken via het online meldloket van de Sociale Verzekeringsbank. Om die reden is de beleidsregel, inclusief de boetenormbedragen, geheel herzien.

Oneigenlijke concurrentie voorkomen

De belangrijkste doelstelling van de wet is om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in het kader van grensoverschrijdende detachering te voorkomen. Werkgevers behalen vaak een flink financieel voordeel met malafide (schijn)detacheringsconstructies. Hierdoor kunnen de productiekosten van de dienstverrichter veel lager zijn dan bij bonafide tewerkstelling. Niet alleen de gedetacheerde werknemer is hiervan de dupe, ook de werkgevers die wel de regelgeving naleven ondervinden hiervan nadeel. Een bestuurlijke boete is in dit geval ook een middel om de verstoorde concurrentieverhoudingen te herstellen.

De boetehoogte is vastgesteld op € 6.000. De boetehoogte voor zelfstandigen bedraagt de helft daarvan.

