Alleen nog eHerkenning bij inloggen op werkgeversportaal UWV

Inloggen op het werkgeversportaal van UWV kan alleen nog via eHerkenning. Het inloggen via UWV-accounts kan nu niet meer. Sinds 1 november 2019 sluit UWV het inloggen op het werkgeversportaal via UWV-accounts in fasen af. Op 20 februari 2020 is deze inlogoptie ook voor de laatste UWV-accounts afgesloten.

Zonder eHerkenning kun je geen ziekmeldingen meer doen, ontslag aanvragen of documenten inzien op het werkgeversportaal.

Vereiste beveiliging

UWV is voor het inloggen op het werkgeversportaal overgestapt op eHerkenning omdat de instantie op het werkgeversportaal gezondheids-, persoons- en inkomensgegevens van werknemers verwerkt. Met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau EH3) komt de beveiliging van het werkgeversportaal op het vereiste niveau.

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid moet eHerkenning ook voor gemak zorgen: je hebt straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Nog geen eHerkenning? Vraag het dan zo snel mogelijk aan

Je kunt ook een andere partij machtigen via een ketenmachtiging. Zo kun je bijvoorbeeld een intermediair of een bureau machtigen om zaken voor je te regelen op het werkgeversportaal.

Inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal