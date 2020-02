Moet zieke werknemer laptop en leaseauto inleveren?

De werkgever heeft de zieke werknemer laten weten dat hij de bedrijfsauto en laptop moet inleveren. Daarvoor bestaat volgens de werknemer echter geen grondslag. De auto maakt onderdeel uit van zijn arbeidsvoorwaarden en de restwaarde van de laptop is verwaarloosbaar. Voor de werknemer is de auto van levensbelang, omdat hij de auto gebruikt om naar zijn behandelend artsen in Leuven te gaan. Ook als hij weer re-integratieactiviteiten kan verrichten, heeft hij de auto nodig.

Personeelshandboek

De werkgever heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat in het personeelshandboek is bepaald dat het recht op een leaseauto komt te vervallen als de werknemer een jaar (of langer) arbeidsongeschikt is. Vanwege de aard van de arbeidsongeschiktheid van de man, heeft de werkgever de werknemer de leaseauto langer laten gebruiken. Dat zij de leaseauto alsnog terugvordert, nu hij ruim twee jaar arbeidsongeschikt is, is dan ook niet onredelijk en/of getuigt niet van slecht werkgeverschap. Tegen afgifte van de telefoon heeft de werknemer in zijn dagvaarding geen bezwaar gemaakt. Met de laptop kan hij niet meer in de systemen van het bedrijf, zodat hij in feite niets meer aan die laptop heeft, aldus het bedrijf.

Leaseauto

Ten aanzien van de leaseauto is de kantonrechter met de werkgever van oordeel dat de werknemer niet langer het recht heeft om daarvan gebruik te maken. In het personeelshandboek staat dat als een werknemer een jaar of langer aaneengesloten arbeidsongeschikt is, het recht op gebruik van de leaseauto vervalt.

De man is vanaf 7 juni 2017 arbeidsongeschikt en heeft sinds oktober/november 2018 ook geen re-integratiewerkzaamheden meer verricht. Volgens het personeelshandboek vervalt onder die omstandigheden het recht op gebruik van de leaseauto. De vordering van de werkgever op dit punt is daarom toewijsbaar.

Dwangsom

De werkgever heeft in dit kader ook verzocht om de werknemer te veroordelen tot betaling van een dwangsom als hij niet aan de veroordeling voldoet. Nu de werkgever niets heeft gesteld over de hoogte daarvan, stelt de kantonrechter deze vooralsnog vast op € 250 per dag, met een maximum van € 15.000.

Laptop

Volgens het personeelshandboek heeft een werknemer gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid het recht om de mobiele telefoon en laptop te behouden, tenzij er sprake is van ‘misuse’. Nu de werkgever niet heeft gesteld dat er bij de werknemer sprake is van ‘misuse’ van de mobiele telefoon en laptop, heeft de man het recht om deze zaken vooralsnog te behouden.

De vordering van de werkgever op dit punt wordt daarom afgewezen. De kantonrechter ziet geen aanleiding om in dit kader een dwangsom aan het bedrijf op te leggen. Deze zal dan ook worden afgewezen.

De kantonrechter veroordeelt de werkgever om de aangekondigde invordering van de laptop op te schorten totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd of anderszins vast komt te staan dat de man geen recht meer heeft op gebruik van de laptop.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam, 12 februari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:777