Accountant doet niet aan wederhoor en wordt berispt

De Accountantskamer heeft een registeraccountant berispt die onderzoek had gedaan naar twee failliete vennootschappen. Hij verzuimde de controlerend accountant te horen en dat had wel gemoeten.

Op verzoek van curator

De RA deed zijn onderzoek op verzoek van de curator. Die had tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van de administratieplicht, geldleningen en zekerheden, dividenduitkeringen en/of aflossing(en) op agio bij twee failliete BV’s. In het rapport dat de RA publiceerde stond dat hij zijn werkzaamheden had verricht in overeenstemming met Standaard 4400: ‘opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’.

Stevige conclusies

De registeraccountant schreef een rapport met stevige conclusies, waarbij ook controlerend accountant niet vrijuit ging. Het rapport bevatte zinnen als: ‘wij zien het als een ernstige tekortkoming dat in (…) de jaarrekening (…) geen adequate toelichting is opgenomen waarin is uiteengezet hoe, naar de mening van de directie, de continuïteit van de vennootschap is gewaarborgd.’ En: ‘Het verlengen van de afschrijvingsduur van de geactiveerde goodwill achten wij (…) niet juist.’

Rapport bij dagvaarding

De curator dagvaardigde een aantal bestuurders van de failliete vennootschappen wegens onrechtmatig handelen. Daarbij verwees de curator naar het onderzoeksrapport van de registeraccountant. Ook de controlerende accountant van de failliete vennootschappen werd gedaagd. Hierop trok de RA zijn rapport in: ‘In onze opdrachtbeschrijving hebben wij destijds opgenomen dat ons rapport slechts is bedoeld voor de opdrachtgever en dat deze er zelf conclusie uit dient te trekken. Dat ons rapport nu als bijlage bij de dagvaarding is gevoegd is niet overeenkomstig de opdrachtbeschrijving.’ De RA deelde de curator mee dat deze zich niet langer op het rapport mocht beroepen.

‘Geen deugdelijke grondslag’

Er werd een klacht tegen de registeraccountant ingediend bij de Accountantskamer. Die oordeelt nu dat er geen sprake is geweest van werkzaamheden als bedoeld in Standaard 4400 (‘feitelijke bevindingen’). De registeraccountant is immers tot (vergaande) conclusies gekomen. ‘Deze passen niet in een rapport van feitelijke bevindingen, omdat in een dergelijk rapport het trekken van conclusies aan de opdrachtgever had moeten worden gelaten,’ aldus de Accountantskamer. Ook wordt het de RA verweten dat hij de controlerende accountant niet heeft gehoord. Diens toelichting had mogelijk ander licht op de bevindingen geworpen. Het rapport mist derhalve een ‘deugdelijke grondslag’ aldus de Accountantskamer.

Intrekken kon niet

De RA trok zijn rapport in toen deze, buiten zijn medeweten om, aan de dagvaarding bleek te zijn toegevoegd. Maar dat de curator de bevindingen in het rapport toch bewijskracht toekende, had de RA kunnen weten, vindt de Accountantskamer. Hij had er in elk geval rekening mee moeten houden, dat de curator zijn rapport (integraal) in de civiele procedure zou overleggen. ‘Hij was immers op de hoogte van het voornemen van de curator om klagers aansprakelijk te stellen en hij wist dat de curator zijn rapport zou gebruiken om zijn standpunt verder uit te werken.’ De RA had om die reden in zijn rapport moeten opnemen dat hij zich had gebaseerd op eenzijdig verkregen informatie en dat de controlerend accountant niet om wederhoor was gevraagd.

In strijd met vakbeginselen

De registeraccountant heeft verzuimd te reageren op vragen van de bestuurders over vermeende feitelijke onjuistheden in zijn rapport. Het rapport vertoont daarnaast kenmerken van een persoonsgericht onderzoek (zoals omschreven in Handreiking 1112) waarbij het handelen van de controlerend accountant het onderwerp was. Dit had de registeraccountant moeten onderkennen, en dan ook moeten beseffen dat hoor en wederhoor onvermijdelijk was. De registeraccountant heeft volgens de Accountantskamer zodoende in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid (artikel 2 onder d VGBA).

Berisping

De Accountantskamer rekent het de register-accountant aan dat hij een rapport zonder deugdelijke grondslag heeft uitgebracht, terwijl hij er rekening mee had moeten houden dat dit rapport zou worden gebruikt in een gerechtelijke procedure. Anderzijds is meegewogen dat aan betrokkene niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. Daarom blijft het bij een berisping.

Hier is de uitspraak te downloaden.