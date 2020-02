Accountants helpen Fiod bij opsporen belastingontduiking

De Fiod werkt samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië bij het opsporen van belastingontduiking. Daarbij wordt steeds vaker een beroep gedaan op accountants.

Nederland belangrijk

Dit zegt Fiod-directeur Hans van der Vlist in het Financieele Dagblad. Hij spreekt van ‘een stille revolutie in de financiële opsporing.’ De Fiod is een waardevolle partner in het internationale samenwerkingsverband, dat sinds anderhalf jaar op belastingontduikers jaagt. Dankzij Nederlandse informatie zijn recent wereldwijd aanhoudingen verricht in internationale opsporingsonderzoeken. In Centraal-Amerika is een bank opgerold die vermoedelijk honderden Australiërs hielp belasting te ontduiken.

200 miljoen

Van der Vlist zegt in het Financieele Dagblad: ‘Vorig jaar hebben we een zogenoemde cryptocurrency-mixer opgerold met een jaaromzet van $200 mln. Via zo’n bedrijf verbergen mensen de herkomst van hun cryptomunten. Dat is cruciaal bij witwassen. De informatie die uit dat onderzoek voortkwam, hebben we gedeeld met de andere landen. Ook in die buitenlandse onderzoeken zijn mensen gearresteerd.’ In kleine teams worden specialisten bij elkaar gebracht die onderzoeken doen. Zij vormen de voorhoede die samen wereldwijd witwassen, corruptie, belastingontduiking en financiële cybercrime bestrijdt.

Cryptocriminelen

Volgens Van der Vlist is belastingontduiking niet meer het domein van ‘de klassieke, foute financieel adviseur die in een zonnig land helpt vermogen te verbergen’. ‘De tijd van een geheime villa en een jacht in Spanje is voorbij. Criminele geldstromen worden steeds behendiger verborgen. Een deel gaat via cryptocurrency als bitcoin of offshorerekeningen, maar we zien ook nieuwe methoden als trade-based money laundering, witwassen met verhandelbare producten als uien, aardappelen of auto’s. Vaak worden meerdere methoden tegelijk gebruikt. De mensen die dergelijke routes bedenken, hebben vele gedaanten. Soms zijn het bedrijven die zich voornamelijk aan de regels houden, maar die bij een deel van hun dienstverlening de wet overtreden. Anderen zijn wel louter crimineel. Er is een voortdurende wisseling van samenwerkingsverbanden. Zoals wij nu een coalitie met andere landen hebben gesloten, zo werken ook criminelen samen.’

Voorbij de incidentent

Er is een stille revolutie gaande in de financiële en fiscale opsporing, aldus de Fiod-topman. Door de internationale samenwerking en technologische ontwikkelingen, maar vooral ook doordat er anders wordt gerechercheerd. ‘Vroeger keken we naar de incidenten, waardoor we niet bij de kern van het probleem kwamen: de systemen die fraude en belastingontduiking mogelijk maken. Nu stellen we in onze onderzoeken effect en impact centraal. Dat betekent dat we ons richten op de mensen en instanties die verboden financiële constructies bedenken en mogelijk maken. Zo is ook het ING-onderzoek gestart. Met zo’n zaak ontdek je niet alleen een paar wetsovertreders, maar lever je een bijdrage aan de compliance in de hele financiële sector.’

Gemeenschappelijk belang

‘We werken al samen met banken en we zijn nu ook in gesprek met accountants en de autobranche. Steeds vaker lukt het om uit te leggen dat we een gezamenlijk belang hebben bij het weren van financiële misdaad. Ik heb het gevoel dat er een omslag is in het denken over witwassen en belastingontduiking, waarbij de bestrijding daarvan meer als gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.’

Bron: het Financieele Dagblad