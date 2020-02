Model jaaropgaaf vanaf 2020 jaaronafhankelijk

Het model jaaropgaaf van 2020 is nu voor alle jaren te gebruiken. Je hoeft niet meer te zoeken naar een model dat hoort bij een bepaald belastingjaar.

In voorgaande jaren had ieder belastingjaar een eigen model jaaropgaaf. De modellen van vorige jaren is niet meer beschikbaar op belastingdienst.nl.

Vormvrij

De jaaropgaaf is vormvrij. Op het model dat is te downloaden, staan de rubrieken die wettelijk verplicht zijn voor de jaaropgaaf. Je mag meer onderdelen vermelden. Dit model is ook voor oudere jaren te gebruiken.

Elk jaar verstrekken

De werkgever moet na afloop van elk jaar aan alle werknemers een jaaropgaaf verstrekken. Op de jaaropgaaf staan gegevens die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). In de rubrieken 1 tot en met 5 neem je de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.

Gegevens op model

De volgende gegevens staan op het model jaaropgaaf:

Gegevens werknemer

Naam

Burgerservicenummer

Gegevens werkgever

Naam

1 Loon voor de loonbelasting/ volksverzekeringen, € …

2 Ingehouden loonbelasting/ premie volksverzekeringen (loonheffing), € …

3 Verrekende arbeidskorting, € …

4 Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet, € …

5 Verrekende levensloopverlofkorting, € …

6 Totaal premies werknemersverzekeringen, € …

7 Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet, € …

Model jaaropgaaf

Bron: Forum Salaris