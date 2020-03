Bijzondere persoonsgegevens: wanneer wel verwerken?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan 10 uitzonderingen op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, krijgen extra bescherming in de AVG. Onder deze gegevens vallen ook genetische gegevens en biometrische gegevens als deze herleidbaar zijn tot een persoon. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn volgens de AVG:

persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;

persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;

persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;

persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;

gegevens over iemands gezondheid;

gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;

genetische gegevens;

biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Genetische persoonsgegevens

Genetische persoonsgegevens geven unieke informatie over iemands fysiologie of gezondheid en/of over de gezondheid van familieleden. Dat maakt de informatie zo gevoelig.

Het gaat hierbij in de praktijk vooral om informatie over erfelijkheid en genetische kenmerken die het resultaat is van een biologisch monster, zoals informatie uit analyse van het DNA.

Biometrische persoonsgegevens

Biometrische persoonsgegevens geven unieke informatie over iemands fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken. Het betreft gevoelige informatie.

In de praktijk gaat het hierbij vooral om biometrische persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking, waardoor de gegevens tot een individu herleidbaar zijn. Denk aan vingerafdrukken.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Anders dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn strafrechtelijke persoonsgegevens geen bijzondere persoonsgegevens.

Uitzonderingen

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, behalve als je je kunt beroepen op een wettelijke uitzondering én een van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens.

Van de 10 uitzonderingen uit de AVG zijn er 5 die alleen van toepassing zijn als hiervoor in de nationale wet een rechtsbasis is gecreëerd. Je mag je alleen op zo’n uitzondering beroepen als in een Nederlandse wet staat dat dit mag.

Iemand heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk om verplichtingen uit te voeren of specifieke rechten uit te oefenen van jezelf of de betrokken persoon. Dit geldt op het gebied van arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en socialebeschermingsrecht. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit geldt alleen als diegene fysiek of juridisch niet zijn/haar toestemming kan geven. Je verwerkt de gegevens als stichting, vereniging of andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. En je verwerkt de gegevens voor gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen. Je verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf openbaar heeft gemaakt. De verwerking is noodzakelijk om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Of je handelt als gerecht vanuit je rechtsbevoegdheid. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor een zwaarwegend algemeen belang. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskundige aard, zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor de volksgezondheid. (alleen als het in een wet staat) De verwerking is noodzakelijk voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk/historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Meer over bijzondere persoonsgegevens op site Autoriteit Persoonsgegevens