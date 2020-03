Inhouding belasting op jubileumuitkering teruggedraaid

Een oud-docent die bijna de helft van zijn jubileumuitkering misliep vanwege inhouding van belasting krijgt alsnog zijn gratificatie onbelast uitgekeerd. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft de inhouding van belasting bij een jubileumgratificatie met succes aangevochten.

Onderwijsmedewerkers die 25 of 40 jaar in het onderwijs werken, kunnen rekenen op een jubileumgratificatie. Dat is een fijn cadeau, omdat het brutosalaris vanwege het jubileum voor één keer netto op de salarisstrook wordt bijschreven.

Volgens AOb-sectorbestuurder hbo Roelf van der Ploeg houden hogescholen sinds vorig jaar vaker belasting in bij de gratificatie.

“In de cao hbo staat dat schoolbesturen de jubileumgratificatie één keer onbelast mogen uitkeren. Het gaat om personeel dat 25 of 40 jaar heeft gewerkt bij één van de sectoren die verbonden zijn aan pensioenfonds ABP.”

Te ruim begrip

De Belastingdienst vindt dat een ‘te ruim begrip’.

Van der Ploeg:

“Zij vinden dat het moet gaan over het aantal jaren bij één werkgever of onder één cao. Dus als jij eerst 35 jaar op een middelbare school hebt gewerkt en daarna 5 jaar in het hbo, dan heb je geen recht op een onbelaste jubileumgratificatie. De dienst heeft dit vorig jaar in een brief aan werkgeversorganisaties laten weten. Hierdoor waren er hogescholen, zoals de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool, die belasting gingen inhouden.”

Cao Rijk

De Belastingdienst heeft bijna dezelfde regel als in de cao hbo.

De jubileumgratificatie bij de Belastingdienst is per 1 januari 2020 geregeld in de cao Rijk. Daarin staat: ‘Als diensttijd voor een jubileumuitkering telt de gewerkte tijd mee waarin u ABP-pensioen heeft opgebouwd’. Ook in de regeling hiervoor ging het over bij het ABP doorgebrachte tijd.

Rechtsongelijkheid

Aob-jurist Buijens:

“Tussen 2014 en 2018 waren er 6387 medewerkers die een jubileum bij de Belastingdienst vierden. Al deze medewerkers hoefden geen belasting over hun gratificatie te betalen. Dus stel je werkt 35 jaar in het onderwijs en stapt over naar de Belastingdienst met dezelfde regeling dan krijg je wel het hele bedrag. Ik vind dat hier sprake is van rechtsongelijkheid.”

De AOb-jurist diende bezwaar in en vroeg via de loonbelasting het gemiste geld van de gratificatie terug voor de oud-docent. De Belastingdienst oordeelde dat de hogeschool geen loonheffing in had mogen houden op de jubileumgratificatie. De fiscus liet weten de 1881 euro terug te storten.

AOb-sectorbestuurder Van der Ploeg wil dat deze regel weer voor het hele hbo gaat gelden. Hij wil dat laten vastleggen in het Handboek Loonheffingen.