Werknemer ziek melden bij UWV: hoe en wanneer?

Meld de zieke werknemer op tijd ziek bij UWV, anders riskeer je een boete van maximaal € 455. Doe de ziekmelding niet te vroeg, dan kan UWV deze niet behandelen. Ziek melden doe je via het werkgeversportaal UWV. Daarvoor heb je eHerkenning nodig.

Op welk moment je de werknemer ziek moet melden, hangt af van de situatie. Bekijk wanneer je de werknemer ziek moet melden.

1 Zwanger

Is de werkneemster ziek door haar zwangerschap? En is zij ziek geworden voordat de flexibiliseringsperiode ingaat? Meld je werknemer dan ziek binnen 6 weken nadat zij ziek is geworden.

Flexibiliseringsperiode

De flexibiliseringsperiode is de periode van 2 weken in de 6 tot 4 weken vóór de dag na de uitgerekende bevallingsdatum. Als de werkneemster zwanger is van een tweeling of meerling, dan is de flexibiliseringsperiode de periode van 2 weken in de 10 tot 8 weken vóór de dag na de uitgerekende datum.

Meld uiterlijk op vierde ziektedag ziek als:

Zwangere werkneemster ziek wordt in de flexibiliseringsperiode.

Werkneemster ziek is door de zwangerschap of bevalling ná afloop van haar zwangerschapsverlof.

2 No-riskpolis

Meld de werknemer met no-riskpolis ziek binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden.

Let op: als je de zieke werknemer nog niet ziek had gemeld binnen de termijn van 6 weken en hij alweer beter is, dan doe je de ziekmelding gelijk met de betermelding en binnen 2 dagen nadat hij zich bij de werkgever beter heeft gemeld. Je kunt alleen gelijktijdig ziek en beter melden als je dit binnen de termijn van 6 weken doet.

3 Orgaandonatie

Doe de ziekmelding van de werknemer die ziek is door orgaandonatie binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden.

Let op: als je de zieke werknemer nog niet ziek had gemeld binnen de termijn van 6 weken en hij alweer beter is, dan doe je de ziekmelding gelijk met de betermelding en binnen 2 dagen nadat hij zich bij de werkgever beter heeft gemeld.

4 Compensatieregeling

Oudere, voormalig werkloze werknemers die onder de Compensatieregeling vallen, meld je ziek binnen uiterlijk 4 dagen nadat de werknemer 13 weken ziek is.

5 Uitzendkracht met uitzendbeding

Als een uitzendkracht een uitzendbeding heeft, dan eindigt de uitzendovereenkomst wanneer de uitzendkracht zich ziek meldt bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau meldt de uitzendkracht uiterlijk op de vierde ziektedag ziek bij UWV en vraagt voor hem een Ziektewet-uitkering aan.

6 Fictief dienstverband

Je doet de ziekmelding van de werknemer met een fictief dienstverband uiterlijk op de vierde ziektedag.

Bij ziekte krijgen deze werknemers misschien een Ziektewet-uitkering. Dit geldt voor: thuiswerkers, leerlingen, stagiairs, aannemers van werk (maar niet in eigen bedrijf werkzaam), freelancers, provisiewerkers.

7 Niet (meer) in dienst

Als het dienstverband van de werknemer tijdens zijn ziekte stopt, dan kan hij een Ziektewet-uitkering krijgen. Doe de ziekmelding van de werknemer precies op de laatste dag van zijn dienstverband.

Ontvangt de werkgever al een Ziektewet-uitkering voor de zieke werknemer, en gaat hij uit dienst, gebruik dan het formulier Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering om door te geven dat hij uit dienst gaat.

De werknemer ontvangt de Ziektewet-uitkering dan zelf vanaf de datum waarop hij uit dienst is. Misschien moet je ook een re-integratieverslag maken.

