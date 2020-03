Privacy werknemer en coronavirus

De specifieke situatie bij het coronavirus is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. De gebruikelijke normering uit privacywetgeving blijft dus het uitgangspunt.

Voor werknemers die zelf een vermoeden van besmetting hebben, geldt dat zij de huisarts bellen (niet bezoeken) en thuis blijven (tot na medische controle).

Vragen mag, vastleggen niet

De werkgever mag werknemers vragen naar welk gebied zij op vakantie zijn geweest. Ook mag de werkgever werknemers vragen of zij gezondheidsklachten hebben. Werknemers zijn echter niet verplicht om hierop te antwoorden. Dat mag uiteraard wel.

Let op: de werkgever mag geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer de werkgever spontaan een en ander vertelt.

Niet scannen

Temperatuur opnemen, een koortsscan, is niet toegestaan. Werknemers aan de poort scannen, of als er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is (het onderscheid met een gewone griep is door niet-artsen overigens niet te maken), mag niet, en hoeft redelijkerwijs ook niet, gezien het GGD-beleid (huisarts bellen). De suggestie doen de huisarts te bellen kan uiteraard wel.

Een werknemer van wie vaststaat dat hij/zij is besmet, de toegang ontzeggen, is geboden vanuit preventieplicht uit arbowetgeving.

Bron: AWVN