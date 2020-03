Coronavirus en werknemers: vragen en antwoorden

Is de werknemer verplicht om naar het werk te komen in verband met het coronavirus? Mag of moet hij thuiswerken? Hoe zit het met beschermingsmateriaal?Veertien veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de werknemer:

1 Is de werknemer verplicht naar het werk te komen als hij denkt dat hij wellicht het coronavirus heeft?

Als de werknemer denkt dat hij wellicht het coronavirus heeft, moet hij niet naar zijn werk gaan. Voor meer informatie over wat hij kan doen, zie www.rivm.nl.

2 Is de werknemer verplicht naar het werk te komen als het coronavirus is gesignaleerd in de plaats waar zijn werk zich bevindt?

Als ergens het coronavirus is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Dat bepaalt welke maatregelen worden genomen. Het sluiten van de werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) kan een maatregel zijn.

3 Mag de werkgever een werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) sluiten bij een coronadreiging?

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan het sluiten van een werklocatie daarbij horen.

4 Mag de werkgever de werknemer de toegang tot mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) ontzeggen bij een coronadreiging?

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, als hij het nodig vindt kan hij de werknemer de toegang tot de werklocatie ontzeggen.

5 Mag de werknemer thuiswerken bij een coronadreiging in de omgeving van mijn werk?

Of een werknemer thuis mag werken, hangt af van de afspraken die de werkgever daarover maakt.

6 De werknemer werkt normaal niet thuis, maar mag hij bij een coronadreiging wel thuiswerken?

Dat moet de werknemer met de werkgever bespreken.

7 Als de werknemer denkt wellicht het coronavirus te hebben, is hij dan verplicht dit te melden bij zijn werkgever?

Als de werknemer denkt dat hij misschien het coronavirus heeft, moet hij niet naar het werk gaan. Voor meer informatie over wat te doen, zie www.rivm.nl

8 Mag of moet de werknemer naar het werk als het coronavirus in zijn privéomgeving is gesignaleerd?

Als de werknemer huisgenoot is van een patiënt met COVID-19 moet hij thuisblijven, omdat hij mogelijk besmet is geraakt met het virus. De werknemer mag eventueel wel thuiswerken.

9 Als de werknemer vanwege het coronavirus in quarantaine of isolatie moet blijven, kan de werkgever hem dan verplichten vakantiedagen op te nemen?

De werkgever kan de werknemer niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe het loon doorbetalen.

10 Welk protocol geldt er op de werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

11 De werknemer mag niet naar zijn werk omdat een huisgenoot het coronavirus heeft. Kan de werkgever de werknemer verplichten thuis te werken?

Als de werknemer zelf niet ziek is en de werknemer kan werken en hij beschikt over de faciliteiten om thuis te werken, dan moet hij werken. Wanneer de huisgenoot noodzakelijke verzorging van de werknemer nodig heeft, kan hij een beroep doen op zorgverlof.

12 De werknemer mag niet naar mijn werk omdat hij klachten heeft na terugkeer uit een risicogebied. Kan de werkgever de werknemer verplichten toch thuis te werken?

Als de werknemer thuis moet blijven en hij is niet ziek omdat de klachten maar beperkt zijn, dan kan de werkgever de werknemer verplichten thuis te werken als daarvoor de mogelijkheid bestaat.

Als de werknemer als gevolg van de klachten wel ziek is, dan kan de werkgever de werknemer niet verplichten om thuis te werken.

13 Kan de werknemer van de werkgever eisen dat hij beschermingsmateriaal tegen het coronavirus aanbiedt?

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Dat betekent dat als de werkgever in een omgeving werkt waar de werknemer kans op besmetting loopt, de werkgever de werknemer beschermingsmateriaal moet aanbieden.

14 De werknemer heeft zelf beschermingsmateriaal gekocht voor op werk. Kan hij dit declareren?

Als het nodig is om beschermingsmateriaal te gebruiken, bijvoorbeeld voor medisch personeel, moet de werkgever dat verstrekken.

Als de werkgever de werknemer zelf vraagt beschermingsmateriaal te kopen, dan moet hij dat vergoeden.

Rijksoverheid.nl, coronavirus COVID 19