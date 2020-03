Coronavirus – voorlopig geen deeltijd WW of uitbreiding werktijdverkorting

Invoeren van bijzondere werktijdverkorting of deeltijd-WW kent grote haken en ogen. Op korte termijn is deeltijd-WW niet in te voeren, stelt minister Koolmees. De minister van Sociale Zaken reageert op een motie om in het kader van de impact van het coronavirus geschikte instrumenten, zoals deeltijd WW of uitbreiding van de werktijdverkorting, zo snel mogelijk inzetbaar te maken.

De minister zegt het gevoel van urgentie en de wens om bedrijven te blijven ondersteunen als de gevolgen van het coronavirus groter worden te delen. Op dit moment kunnen bedrijven die aan alle voorwaarden voldoen een beroep doen op de huidige regeling werktijdverkorting.

Koolmees wil kijken naar geschikte instrumenten. “Door te eenzijdig te kijken naar bijzondere werktijdverkorting en deeltijd WW, zien we andere mogelijkheden wellicht over het hoofd, terwijl ze minder grote uitvoeringsproblemen met zich mee brengen en/of sneller te realiseren zijn.”

Kamerbrief met reactie op motie werktijdverkorting coronavirus