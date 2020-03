Loonaangifte – verschil tussen correctie en herzien

Als je in de aangifte loonheffingen verkeerde gegevens hebt ingevuld over de WW-premie, herstel dit dan door een correctiebericht. Het is geen herziening. Een fout herstellen is niet hetzelfde als herzien. Een fout is bijvoorbeeld als je onterecht hebt aangegeven dat het geen oproepovereenkomst is, terwijl dat wel zo is. Je hebt dan abusievelijk de lage in plaats van de hoge WW-premie toegepast. Als de aangiftetermijn is verstreken, herstel je dit met een correctiebericht.

In het correctiebericht geef je de juiste contractindicatie aan en de juiste premie:

Je vult ‘J’ in bij de rubriek ‘Oproepovereenkomst’.

De hoge WW-premie vermeld je in de rubriek ‘Premie AWf hoog’.

Let op: je doet dit dus niet zoals bij herzieningssituaties in de rubriek ‘Premie AWf herzien’.

Stel, een werknemer komt op 1 maart 2020 in dienst. In de aangifte vermeld je dat het om een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat, die geen oproepovereenkomst is.

Op 10 juni kom je erachter, dat je foutief hebt opgegeven dat het geen oproepovereenkomst is. Hierdoor is ten onrechte de lage premie toegepast.

Voor de maanden juni, juli augustus en verder geef je de hoge premie aan.

Voor de tijdvakken maart, april en mei dien je correctieberichten in. Je wijzigt de indicatie ‘oproepovereenkomst’ van ‘N’ in ‘J’. Ook corrigeer je de aanwas in het cumulatieve premieloon van ‘laag’ naar ‘hoog’, evenals de premie AWf.

Bron: Forum Salaris