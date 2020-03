Meer keuze in practice management software

Het aanbod van practice management software voor de accountancy bestaat inmiddels uit 16 softwaresystemen. Een behoorlijke toename ten opzichte van ruim een jaar geleden toen de teller nog op 9 systemen stond.

Integratie

Dit blijkt uit de herziene uitgave van het rapport ‘Practice management software voor de accountancy’ van onderzoeksbureau GBNED. Een direct in het oog springende ontwikkeling is dat steeds vaker een integratie plaatsvindt met Microsoft Sharepoint of andere systemen als het gaat om document management en het delen van documenten met bijvoorbeeld cliënten. Een andere ontwikkeling is dat een tweetal systemen voor practice management zich baseren op Microsoft Dynamics 365 als platform en een derde is gebaseerd op het Salesforce platform. In de accountancy is het een nieuw fenomeen dat een dergelijk platform als basis wordt gebruikt. De tijd zal het leren of deze platforms aanslaan en we in de toekomst ook het SAP Cloud Platform, het Oracle Cloud Platform en/of andere internationale platforms mogen verwelkomen in de accountancy sector.

Aandachtspunt

Een aandachtspunt voor practice management software in het bijzonder en accountancy software in het algemeen is realtime gegevensuitwisseling. Een eenvoudig voorbeeld is de wijziging van een telefoonnummer of emailadres van een relatie die zomaar 4 keer of meer doorgevoerd moet worden in onderliggende systemen. Hier is duidelijk nog wat werk aan de winkel voor producenten van dergelijke software.

Het complete (ruim 150 pagina’s tellende) rapport ‘Practice management software voor de accountancy’ is hier beschikbaar in digitale vorm (PDF).