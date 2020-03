Privacy bij faillissement – persoonsgegevens boedel

Wat mag een curator wel en niet met de persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming? De Autoriteit Persoonsgegevens wijst op de regels. Bij bijna elk faillissement bevat de boedel persoonsgegevens, bijvoorbeeld van klanten, leden en personeel. De curator heeft de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Hij moet zich daarbij aan de privacywet houden: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De curator is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in de failliete boedel. Dit houdt onder meer in dat de curator verantwoordelijk is voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de persoonsgegevens in de boedel.

Persoonsgegevens

De curator heeft de wettelijke verplichting om de overgebleven bezittingen van de failliete onderneming te verkopen. Deze boedel kan persoonsgegevens bevatten die geld waard zijn, zoals een klantenbestand. De curator mag deze gegevens alleen verkopen als hij daarvoor vooraf toestemming heeft gekregen van de mensen wie het betreft (de klanten van de failliete onderneming).

De curator mag computers of laptops alleen verkopen als daar geen persoonsgegevens (meer) op staan.

De curator mag de voor de contractoverneming noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken aan de nieuwe contractpartij.

Let op: dit mag alleen als de contractoverneming rechtsgeldig plaatsvindt, met inachtneming van alle daarvoor geldende regels.

De curator kan (de activiteiten van) een failliete onderneming (tijdelijk) voortzetten, met als doel een ‘going concern’-verkoop van de failliete onderneming. Deze onderneming verwerkt dan persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden als de onderneming vóór het faillissement deed.

Als er feitelijk niets aan de situatie verandert, mag de failliete onderneming de persoonsgegevens blijven verwerken zoals voor het faillissement.

Een failliete onderneming kan door ontbinding ophouden te bestaan. De boedel kan op dat moment nog persoonsgegevens bevatten, zoals het klantenbestand. De curator moet nagaan welke persoonsgegevens in de boedel zijn achtergebleven, wat daarmee moet worden gedaan en wie voor die gegevens verantwoordelijk is.

Gegevens vernietigen

Als een onderneming is opgehouden te bestaan, zullen persoonsgegevens doorgaans niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verder werden verwerkt. Dat betekent dat de curator ervoor moet zorgen dat alle persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd.

Gegevens bewaren

Soms moeten bepaalde persoonsgegevens nog een tijd worden bewaard, omdat er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving.

Privacy bij faillissement op site Autoriteit Persoonsgegevens