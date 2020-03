Qredits opent hulplijn voor financiële gevolgen coronavirus

Ondernemers die geraakt worden door de financiële gevolgen die het coronavirus(COVID-19) met zich meebrengt kunnen contact opnemen met de Qredits Hulplijn. Medewerkers van Qredits zoeken dan samen met de ondernemer naar een oplossing.

Financieel in de knel



De Qredits Hulplijn is telefonisch en per mail bereikbaar om ondernemers die financieel in de knel komen te helpen zodat ze economisch gezond blijven.’Qredits heeft duizenden klanten, vaak vanwege hun business kwetsbaar voor dit soort crisissituaties. Voor hen kan de situatie rondom het coronavirus verstrekkende gevolgen hebben’, aldus Elwin Groenevelt, CEO van kredietverstrekker Qredits.

Qredits Hulplijn



Ondernemers met financiële problemen door de situatie rondom het coronavirus kunnen bellen met 0546-534 080 of mailen naar hulp@qredits.nl. Qredits kijkt dan samen met de ondernemer naar een passende oplossing. Kosteloos uitstel van aflossing of herstructurering van hun krediet behoren tot de mogelijkheden.

Brabantse ondernemers nu al geraakt



De maatregel die het RIVM vorige week al instelde voor de provincie Brabant zorgde ervoor dat ondernemers hun zaak tijdelijk hebben moeten sluiten. Ondernemers door heel het land kennen een dalende klandizie, kampen met leveringsproblemen of lopen hierdoor orders mis. Groenevelt: ’Ondernemers zijn de motor van onze economie. Hun belangen staan bij ons centraal. Als we door een menselijke benadering erger kunnen voorkomen, vinden we dat we ons hoofd boven het maaiveld moeten uitsteken. Toen de eerste ondernemers in Brabant zich bij ons meldden, hebben we meteen geacteerd. Door mee te denken met deze klanten, hopen we dat zij deze crisis doorstaan.’