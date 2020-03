Werkgever moet vertrouwenspersoon aanstellen

Een nieuw wetsvoorstel geeft elke werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Ook versterkt de positie van de vertrouwenspersoon. De Arbeidsomstandighedenwet wijzigt in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon.

Het wetsvoorstel draagt daarmee bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers.

Door dit wetsvoorstel stellen meer organisaties een vertrouwenspersoon aan. Werknemers worden hierdoor beter ondersteund als zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Ook zal de vertrouwenspersoon met dit wetsvoorstel meer invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de organisatie rondom ongewenste omgangsvormen. Dit wetsvoorstel draagt daarmee bij aan het verminderen en voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Basistaken

Het wetsvoorstel regelt een aantal basistaken van de vertrouwenspersoon:

opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer en zo nodig doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie of hulpverlener;

bemiddelen bij conflicten, zo nodig door het inschakelen van een deskundige of bemiddelaar;

adviseren over en behulpzaam zijn bij eventueel verder te nemen stappen door de werknemer en verlenen van nazorg;

signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid, het verstrekken van inlichtingen over de mogelijkheden tot voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen;

geven van gevraagd of ongevraagd advies aan de werkgever voor bedoelde ongewenste omgangsvormen;

geven van voorlichting ter zake van ongewenste omgangsvormen; en

jaarlijks uitbrengen van een verslag van bevindingen aan de werkgever en de

ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Financiële gevolgen

Het wetsvoorstel heeft financiële gevolgen voor werkgevers. Dit zal vooral gelden voor de werkgevers met minder dan 50 werknemers, omdat daar vaker nog geen vertrouwenspersoon aanwezig is. Met dit wetsvoorstel zijn werkgevers vrij om dit naar eigen voorkeur te organiseren (intern, extern of via de brancheorganisatie).

De meest minimale variant is een vertrouwenspersoon via de brancheorganisatie. Met name voor werkgevers met weinig werknemers kan dit een goede oplossing zijn.

Voor grotere werkgevers is het vaak wel mogelijk om een of meerdere personen intern aan te

wijzen. Een tussenvariant is de inhuur van een externe vertrouwenspersoon. Een combinatie

van een interne en externe vertrouwenspersoon is ook mogelijk.

Overige administratieve lasten

De overige administratieve lasten voor werkgevers zijn klein. De vertrouwenspersoon moet een plek krijgen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als de werkgever een RI&E heeft (al vele jaren een wettelijke verplichting), levert dit nauwelijks extra administratie op.

Het wetsvoorstel vertrouwenspersonen is op internetconsultatie.nl gepubliceerd. Je kunt tot en met 23 april een reactie geven op het wetsvoorstel.

Wet vertrouwenspersonen op internetconsultatie.nl