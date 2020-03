Loondoorbetalingsplicht vervalt bij vergunning wtv

In de Regeling onwerkbaar weer is bepaald dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt, als hij een vergunning tot werktijdverkorting heeft.

De Regeling onwerkbaar weer is per 1 januari 2020 in werking getreden. In artikel 5 staat dat een werkgever tijdens werktijdverkorting is vrijgesteld van de wettelijke loondoorbetalingsplicht. Een werkgever hoeft dus geen (aanvullend) loon te betalen over de uren waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. Voorheen was dat wel het geval.

In artikel van 5 van de ministeriële Regeling onwerkbaar weer staat het volgende:

Artikel 5. Vrijstelling wegens ontheffing van het verbod op werktijdverkorting

De werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

WW-uitkering

Werknemers vallen mede hierdoor in principe volledig terug op de WW-uitkering voor het deel dat hun werktijd is verkort. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de betreffende werknemers. Dit geldt zeker voor werknemers die onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd en werknemers met hoge salarissen die zich geconfronteerd zien met de gemaximeerde hoogte van de WW-uitkering.

Afwijken ten gunste van de werknemers kan wel.

Bron: Cuchi Geelen, jurist arbeidsrecht bij PAR Juristen op LinkedIn