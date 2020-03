Arbeidsovereenkomst in proeftijd opzeggen vanwege corona?

Bij een arbeidsovereenkomst met daarin een proeftijdbeding mag de werkgever het contract met de werknemer direct opzeggen. Stel: een werkgever is recent een arbeidsovereenkomst met een werknemer overeengekomen waarin een proeftijdbeding staat. Vraag is dan of de werkgever van dat beding gebruik mag maken als de werkzaamheden als gevolg van het coronavirus plotseling zijn weg gevallen en hij die werknemer niet meer kan gebruiken? Ja, dat mag!

In artikel 7:676 lid 1 Burgerlijk Wetboek staat dat als een proeftijd is bedongen, zowel werkgever als werknemer – zolang de proeftijd nog niet om is – bevoegd zijn de arbeidsovereenkomst meteen op te zeggen.

Artikel 7:676

Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is verstreken, bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Deze formulering brengt met zich mee dat zelfs gebruik gemaakt kan worden van het proeftijdbeding als sprake is van een al wel overeengekomen, maar nog niet daadwerkelijk begonnen arbeidsovereenkomst.

Tegemoetkoming loonkosten?

De vraag is of de werkgever als hij de proeftijd opzegt nog een beroep kan doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling).

Deze tegemoetkomingsmaatregel houdt in dat een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen. Het gaat om maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100 procent door.

Voorwaarde voor deze regeling is dat de werkgever geen werknemers mag ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Niet verlengen van arbeidsovereenkomsten en ontslaan in de proeftijd zijn andere vormen van beëindigen.

Het is afwachten op de uitwerking van deze regeling. Het streven is om de opvolger van de werktijdverkorting binnen 2 weken te publiceren.

Bron: Pascal Besselink, jurist arbeidsrecht en pensioenrecht bij DAS op LinkedIn